  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

  • 27 окт 2025 | 11:56
  • 4986
  • 6

Ботев (Пловдив) излезе с официална позиция, от която става ясно, че клубът е получил забрана от ФИФА да прави трансфери. Наказанието е наложено заради непогасен разход, който не е отразен в счетоводния баланс от предходното ръководство. "Жълто-черните" съобщават, че ще заведат дела срещу бившия собственик Антон Зингаревич, както и срещу ексдиректорите Александър Ослан, Слави Микински и Алексей Киричек.

Блокираха сметките на Ботев (Пд)
Блокираха сметките на Ботев (Пд)

Ето какво гласи съобщението на "канарчетата":

"Днес ПФК Ботев Пловдив получи забрана за трансфери от ФИФА, поради непогасен разход, неотразен в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите.

Клубът е осъден да заплати 180 000 евро + 60 000 евро лихви и разноски за футболиста Траоре, след като при неговия трансфер по време на ерата Зингаревич не са били изплатени дължимите проценти към предишния му клуб.

Това е разход, който не е предвиден в бюджета на настоящото ръководство и ще бъде предмет на съдебни дела срещу виновните лица - Александър Ослан, Слави Микински, Антон Зингаревич и Алексей Киричек. Делата ще продължат вероятно с години, но до зимния трансферен прозорец клубът трябва да погаси тези задължения, в противен случай няма да може да картотекира нови футболисти.

Всеки ден пред нас излизат нови подводни камъни, наследени от предишното управление. Всеки ден се борим с техните творения, дългове и безотговорност.

Не случайно непрекъснато призоваваме феновете да пълнят стадиона – защото всяка стотинка е важна за оцеляването на нашия клуб.

Помнете - преди 27 юни всички заявихме, че ще дадем своя принос за спасението на Ботев.
Днес е моментът да го докажем.

Ботев не принадлежи на един човек.
Ботев е на всички нас.
И само заедно можем да го спасим.

Да защитим нашия клуб – Ботев Пловдив".

Добри Козарев: Всеки мач дузпа срещу нас… Но и ние играхме слабо второто полувреме

