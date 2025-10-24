Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Трите хикса обясни какво се е случило с Тодор Неделев

Трите хикса обясни какво се е случило с Тодор Неделев

  • 24 окт 2025 | 19:51
  • 1467
  • 0

Наставникът на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов говори след загубата на тима с 2:3 от Спартак (Варна). Трите хикса обясни какво се е случило с Тодор Неделев и каква е причината за неговата смяна в средата на първата част. Тогава на Тошко му прилоша и бе изваден от игра.

Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"
Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

“Честитя победата на Спартак. За да си тръгне без точки тук причина са пропуските в атака и грешките в защита. Тодор Неделев преди мача се оплакваше от замайване. Направи всичко възможно да влезе да играе, но след това каза, че не може да продължи. Самуил е страхотно момче от нашата школа. Вече тече комуникация с Димитър Димитров, той ще си поеме отбора и решенията, когато дойде. След като Херо дойде в клуба, ще имаме разговор с Илиан Филипов за моето бъдеще. Аз лично нямам против да стана спортен директор на клуба”, каза Цветанов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Окончателно: причинилият смъртта на Ферарио Спасов ще лежи девет години

Окончателно: причинилият смъртта на Ферарио Спасов ще лежи девет години

  • 24 окт 2025 | 16:06
  • 13649
  • 5
Втора лига на живо: "драконите" ухапаха отново "шоколадите" - вече е 3:0

Втора лига на живо: "драконите" ухапаха отново "шоколадите" - вече е 3:0

  • 24 окт 2025 | 19:40
  • 19525
  • 2
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 10021
  • 8
Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

  • 24 окт 2025 | 16:54
  • 23639
  • 8
Бившият собственик на Локо (София) подкрепи Спартак (Варна)

Бившият собственик на Локо (София) подкрепи Спартак (Варна)

  • 24 окт 2025 | 14:51
  • 1576
  • 0
Иван Стоянов: Ще излезем с нужното уважение и респект

Иван Стоянов: Ще излезем с нужното уважение и респект

  • 24 окт 2025 | 14:33
  • 1066
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) 0:1 Локомотив (Пловдив), Лукас Риян се разписа

Локомотив (София) 0:1 Локомотив (Пловдив), Лукас Риян се разписа

  • 24 окт 2025 | 19:59
  • 3790
  • 3
Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

  • 24 окт 2025 | 19:18
  • 23012
  • 25
Втора лига на живо: "драконите" ухапаха отново "шоколадите" - вече е 3:0

Втора лига на живо: "драконите" ухапаха отново "шоколадите" - вече е 3:0

  • 24 окт 2025 | 19:40
  • 19525
  • 2
Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

  • 24 окт 2025 | 16:54
  • 23639
  • 8
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 10021
  • 8
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 13958
  • 23