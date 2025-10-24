Трите хикса обясни какво се е случило с Тодор Неделев

Наставникът на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов говори след загубата на тима с 2:3 от Спартак (Варна). Трите хикса обясни какво се е случило с Тодор Неделев и каква е причината за неговата смяна в средата на първата част. Тогава на Тошко му прилоша и бе изваден от игра.

“Честитя победата на Спартак. За да си тръгне без точки тук причина са пропуските в атака и грешките в защита. Тодор Неделев преди мача се оплакваше от замайване. Направи всичко възможно да влезе да играе, но след това каза, че не може да продължи. Самуил е страхотно момче от нашата школа. Вече тече комуникация с Димитър Димитров, той ще си поеме отбора и решенията, когато дойде. След като Херо дойде в клуба, ще имаме разговор с Илиан Филипов за моето бъдеще. Аз лично нямам против да стана спортен директор на клуба”, каза Цветанов.