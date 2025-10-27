Ботев (Пд) си отдъхна за Неделев преди градското дерби с Локомотив

Популярни
  • 27 окт 2025 | 09:48
Спортно-техническият щаб на Ботев (Пловдив) си отдъхна за Тодор Неделев. Състоянието на офанзивния халф не е притеснително и той ще бъде на линия за градското дерби с Локомотив. Битката за Пловдив е в събота, 1 ноември, от 14:45 часа на "Лаута".

32-годишният Неделев започна като титуляр при гостуването на Спартак (Варна) в петък, загубено с 2:3. Той обаче остана на терена само 25 минути, преди да бъде заменен принудително. Неделев е почувствал неразположение и е получил криза. Това е и причината за предприетата рокада на "Коритото". Бившият национал няма мускулен проблем и уверенията на лекарския щаб са, че ще бъде на разположение на Иван Цветанов и Тодор Киселичков за сблъсъка с Локо (Пловдив).

В лазарета на "жълто-черните" са защитниците Габриел Нога и Симеон Петров, както и дефанзивните халфове Енрике Жоку и Емил Мартинов. Те ще пропуснат и утрешния 1/16-финал за Купата на България срещу Спартак (Плевен).

