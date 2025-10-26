Чаби Алонсо: Имахме нужда от победа в голям мач, мотивацията ни бе непоколебима

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо остана изключително доволен след успеха на своя тим над Барселона. “Лос бланкос” стигна до трите точки след победа 2:1 над каталунците, а срещата бе изпълнена с нерви, два отменени гола на Килиан Мбапе, а дузпа на французина бе спасена от Войчех Шчесни.

“Отборът бе много мотивиран. Говорихме за това предварително в дните преди мача, колко важен е този двубой. Не само заради трите точки, но заради това какво може да означава една такава победа и смятам, че я заслужихме. Много се радвам за момчетата, те имаха нужда от това усещане да спечелят голям мач. Мотивацията ни бе непоколебима. Искахме да извадим най-добре подготвения отбор на терена и бяхме разузнали добре противника. Работихме с голяма увереност, а попадението, което допуснахме, беше от наша грешка. Ние пък създадохме много шансове. Излязохме с отбор, който смятахме, че е най-подходящ и видях, че момчетата се забавляваха, а феновете по трибуните бяха доволни. За привържениците също бе важно да видят това желание и да усетят тази победа в голям мач. Това е проект, който тепърва ще развиваме и връзката с феновете е от основно значение, а днес я усетих. Днес бяха важни не само трите точки, но и възможността да израснем като отбор. Сега можем да се насладим, но и трябва да останем спокойни,” заяви наставникът след срещата.

Той бе доста лаконичен към ситуацията около смяната на Винисиус, когато бразилецът реагира изключително бурно, отказа да поздрави Чаби Алонсо и след ръкомахане се прибра в тунела. След разговор и намеса на един от помощниците на треньора той се върна и догледа края на мача от пейката.

“Не искам да се концентрирам твърде много върху това. По-добре да обърнем внимание на важните неща. Вини допринесе много в този страхотен мач. В отбора има различни характери, но сега трябва да се насладим на успеха, а когато дойде времето, ще поговорим за случилото се”, завърши Чаби Алонсо.

