Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Югоизток

Вчера приключи 14-ият кръг в Югоизточната Трета лига. Лидерът Марица (Пловдив) не успя да победи Загорец у дома, а вторият Несебър не успя да се възползва от това и загуби в Казанлък.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

25 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч:

ФК Ямбол (Ямбол) - ОФК Хасково (Хасково) 1:2

0:1-Калоян Делчев (15)

1:1-Иван Тошев (60 дузпа)

1:2-Юлий Шекеров (90)

Секирово (Раковски) - Локомотив II (Пловдив) 1:0

1:0-Запрян Запрянов (74)

СФК Раковски (Раковски) - Нефтохимик (Бургас) 1:3

1:0-Денислав Куртев (15)

1:1-Михаел Мирошник (43)

1:2-Денис Токмак (55)

1:3-Григор Солаков (67)

Левски (Карлово) - Асеновец (Асеновград) 4:1

1:0-Рангел Игнатов (20)

2:0-Александър Георгиев (40)

3:0-Милен Танев (48)

4:0-Рангел Игнатов (73)

4:1-Александър Карталов (81)

Марица (Милево) - Загорец (Нова Загора) 1:1

1:0-Мартин Здравчев (40)

1:0-Мариян Тонев (52)

Гигант (Съединение) - Спартак (Пловдив) 0:1

0:1-Свилен Щерев (24 )дузпа

Атлетик (Куклен) - Марица (Пловдив) 1:4

0:1-Веселин Марчев (9)

0:2-Георги Трифонов (44)

0:3-Велиян Видолов (48)

1:3- Илия Смилянов (69)

1:4-Георги Трифонов (89)

Розова долина (Казанлък) - Несебър (Несебър) 1:0

1:0-Николай Георгиев (65 дузпа)

Созопол (Созопол) – Димитровград (Димитровград) 5:0

1:0-Диян Молдованов (10)

2:0-Диян Молдованов (21)

3:0-Борислав Трендафилов (32)

4:0-Диян Молдованов (65)

5:0-Валентин Иванов (71)

Родопа (Смолян) – почива