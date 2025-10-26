Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Югоизток

Вчера приключи 14-ият кръг в Югоизточната Трета лига. Лидерът Марица (Пловдив) не успя да победи Загорец у дома, а вторият Несебър не успя да се възползва от това и загуби в Казанлък.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
25 октомври 2025 г., събота, 16:00 ч:
ФК Ямбол (Ямбол) - ОФК Хасково (Хасково) 1:2
0:1-Калоян Делчев (15)
1:1-Иван Тошев (60 дузпа)
1:2-Юлий Шекеров (90)
Секирово (Раковски) - Локомотив II (Пловдив) 1:0
1:0-Запрян Запрянов (74)
СФК Раковски (Раковски) - Нефтохимик (Бургас) 1:3
1:0-Денислав Куртев (15)
1:1-Михаел Мирошник (43)
1:2-Денис Токмак (55)
1:3-Григор Солаков (67)
Левски (Карлово) - Асеновец (Асеновград) 4:1
1:0-Рангел Игнатов (20)
2:0-Александър Георгиев (40)
3:0-Милен Танев (48)
4:0-Рангел Игнатов (73)
4:1-Александър Карталов (81)
Марица (Милево) - Загорец (Нова Загора) 1:1
1:0-Мартин Здравчев (40)
1:0-Мариян Тонев (52)
Гигант (Съединение) - Спартак (Пловдив) 0:1
0:1-Свилен Щерев (24 )дузпа
Атлетик (Куклен) - Марица (Пловдив) 1:4
0:1-Веселин Марчев (9)
0:2-Георги Трифонов (44)
0:3-Велиян Видолов (48)
1:3- Илия Смилянов (69)
1:4-Георги Трифонов (89)
Розова долина (Казанлък) - Несебър (Несебър) 1:0
1:0-Николай Георгиев (65 дузпа)
Созопол (Созопол) – Димитровград (Димитровград) 5:0
1:0-Диян Молдованов (10)
2:0-Диян Молдованов (21)
3:0-Борислав Трендафилов (32)
4:0-Диян Молдованов (65)
5:0-Валентин Иванов (71)
Родопа (Смолян) – почива