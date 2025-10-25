Марица (Пловдив) бие в Куклен и се изкачи на върха

Марица (Пловдив) срази Атлетик с 4:1 в Куклен и се завърна на първото място в класирането. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Веселин Марчев даде тон за успеха с попадението си, десетина минути след първия съдийски сигнал. Георги Трифонов удвои в края на първото полувреме. Велиян Видолов направи резултата класически, 180 секунди след почивката. Илия Смилянов вкара почетния гол за домакините в 69-ата минута. Трифонов се разписа за втори път, секунди преди края на двубоя.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук