Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  3. Десет от Нефтохимик с победен обрат в Раковски

Десет от Нефтохимик с победен обрат в Раковски

  • 25 окт 2025 | 20:52
  • 308
  • 0
Десет от Нефтохимик с победен обрат в Раковски

Нефтохимик (Бургас) продължи възхода си с 3:1 като гост на СФК Раковски. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Селекцията на Димчо Ненов достигна до трите точки с намален състав. Футболистите му не влязоха добре в мача. Домакините се възползваха и Денислав Куртев откри резултата, четвърт час след началото. Постепенно бургазлии намериха себе си и взеха инициативата. Михаел Мирошник възстанови равенството, 120 секунди преди почивката. 5 минути след нея, Стилян Кръстев беше фаулиран, спречка се с футболист на Раковски и съдията го отстрани с червен картон. В 55-ата минута обаче Денис Токмак вкара за обрата – 1:2. Григор Солаков реализира третото попадение в 67-ата минута.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Изиграха се четири нови мача във Втора лига

Изиграха се четири нови мача във Втора лига

  • 25 окт 2025 | 17:28
  • 41805
  • 17
Септември (Тервел) срази Бенковски

Септември (Тервел) срази Бенковски

  • 25 окт 2025 | 15:54
  • 1015
  • 1
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 30297
  • 27
Стамен Белчев: Безобразно представяне

Стамен Белчев: Безобразно представяне

  • 25 окт 2025 | 15:17
  • 1799
  • 2
Симов: Стигнахме до победата с воля и характер

Симов: Стигнахме до победата с воля и характер

  • 25 окт 2025 | 15:13
  • 1346
  • 0
Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

Ботев (Враца) показа непримирим дух за три точки срещу Септември

  • 25 окт 2025 | 14:56
  • 23209
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 81938
  • 157
Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

  • 25 окт 2025 | 19:46
  • 22133
  • 14
Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

  • 25 окт 2025 | 21:23
  • 16952
  • 16
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 30297
  • 27
Манчестър Юнайтед влезе в топ 4 след трета поредна победа

Манчестър Юнайтед влезе в топ 4 след трета поредна победа

  • 25 окт 2025 | 21:26
  • 10205
  • 12
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 4650
  • 0