Десет от Нефтохимик с победен обрат в Раковски

Нефтохимик (Бургас) продължи възхода си с 3:1 като гост на СФК Раковски. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Селекцията на Димчо Ненов достигна до трите точки с намален състав. Футболистите му не влязоха добре в мача. Домакините се възползваха и Денислав Куртев откри резултата, четвърт час след началото. Постепенно бургазлии намериха себе си и взеха инициативата. Михаел Мирошник възстанови равенството, 120 секунди преди почивката. 5 минути след нея, Стилян Кръстев беше фаулиран, спречка се с футболист на Раковски и съдията го отстрани с червен картон. В 55-ата минута обаче Денис Токмак вкара за обрата – 1:2. Григор Солаков реализира третото попадение в 67-ата минута.