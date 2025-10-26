Фратрия обърна Черно море при дубълите

Фратрия спечели гостуването си на Черно море с 2:1 във варненското дерби на дублиращите отбори. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига. „Моряците“ бяха по-добри през първото полувреме. Тони Михайлов материализира предимството с гол в 23-ата минута. Футболистите на Фратрия направиха победния обрат след почивката. Ерик Манолков изравни в 55-ата минута. В 85-ата, Иван Павлов вкара победния гол. Дебют за Фратрия направи родения през 2010 година Даниел Павлов, който влезе като резерва в 75-ата минута. Футболистите на Черно море създадоха достатъчно възможности да вкарат гол. Никола Недков дори уцели гредата.