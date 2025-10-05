Популярни
Хикс с Добрич

  • 5 окт 2025 | 01:43
  • 297
  • 0
Хикс с Добрич

2:2 приключиха в Добрич, местния Рилци и втория отбор на Фратрия  (Варна). Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига. Силно начало на младия варненски тим. Стефан Стефанов му даде преднина с попадението си в 6-ата минута. В 18-ата пък Виктор Тлачански удвои. Последва разконцентриране у футболистите от дубъла. Домакините се възползваха и Мартин Кирилов намали в 41-ата минута. Секунди преди почивката, голмайстора Стефанов и Диян Петров си удариха главите. Играчът на Фратрия беше откаран в болницата с отворена рана. Другият пострадал пък изравни резултата в 58-ата минута. Втората част протече равностойно. Дебют за варненския тим направиха родените пред 2010 година Дарий Станченко (вътрешен халф) и Радослав Русев (крило, нападател).

