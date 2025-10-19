Популярни
  Sportal.bg
  Рилци (Добрич)
  Без победител в Добрич

Без победител в Добрич

  19 окт 2025 | 00:44
  • 231
  • 0
Без победител в Добрич

2:2 приключиха в Добрич, местния Рилци и Черно море II (Варна). Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига. Стана хубав мач, с голови положения пред двете врати, като повечето бяха пред тази на домакините. Мартин Кирилов откри за Рилци в 19-ата минута. В 61-ата съотборника му Георги Минчев беше отстранен с червен картон. Малко след това Тони Михайлов изравни. Двубоят отиваше на приключване, когато Кристин Михайлов направи обрат – 1:2 в 92-ата минута. В 96-ата обаче Александър Филипов фиксира хикса.

