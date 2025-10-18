Популярни
Черноморец (Балчик) се утвърди на върха

  • 18 окт 2025 | 21:16
  • 528
  • 0
Черноморец (Балчик) спечели гостуването си на Фратрия II (Варна) с 1:0 и се утвърди на върха в класирането. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига. Мартин Янакиев осигури успеха. Стори го в 67-ата минута, когато след центриране от корнер, Толга Мюрвет отклони топката към задната греда и нападателя я насочи в мрежата. Домакините повече владееха топката и разиграваха. Рядко обаче достигаха до чисто голово положение. Съперникът им пък имаше още шансове. Мюрвет уцели гредата през първото полувреме.

