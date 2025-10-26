Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с 3 от 3 в Русия

Световният вицешампион с България от първенството във Филипините Симеон Николов и неговият клуб Локомотив (Новосибирск) записаха трета поредна победа в Суперлигата на Русия.

Локомотив, който за 10-и пореден сезон е воден от Пламен Константинов, срази у дома МГТУ с 3:0 (25:20, 25:18, 25:16) в мач от третия кръг

Симеон Николов игра цял мач за домакините и записа "само" със 7 точки (1 ас, 1 блок, 100% ефективност в атака - +3)

Пламен Константинов направи доста промени в стартовия състав на Локомотив, в сравнение с първите два мача на отбора.

Опитният белгиец Сам Деру получи почивка и на неговото място играта започна бившият руски национал Александър Маркин. Младият център Юрий Бражнюк зае мястото на капитана Илия Куркаев. Иля Казаченков стартира като диагонал за сметка на Раджабдир Шахбанмирзаев.

Семьон Кривитченко замени Сергей Мелкозьоров на поста либеро.

Симеон Николов получи най-високата оценка за играта си в мача - 7.6.

Диагоналът Иля Казаченков заби 18 точки (3 аса, 1 блок, 70% ефективност в атака - +15) за успеха на Локомотив.

Омар Курбанонов добави 12 точки (1 ас, 85% ефективност в атака, 10% перфектно и 30% позитивно посрещане - +7).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - МГТУ 3:0 (25:20, 25:18, 25:16)

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК): СИМЕОН НИКОЛОВ 7, Иля Казаченков 18, Омар Курбанов 12, Александър Маркин 5, Юрий Бражнюк 5, Дмитрий Лизик 9 - Семьон Кривитченко-либеро (Михаил Вишняков)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

МГТУ: Роман Жос 2, Максим Шкредов 4, Денис Антонов 4, Иван Коротаев 9, Денис Гетман 11, Алексей Ганенко - Игор Фролов-либеро (Тимур Исхаков-либеро, Леонид Шадилов 1, Иля Онисченко, Никита Аксютин 5, Кирил Ситюк 2)

Старши треньор: ЮРИЙ НЕЧУШКИН

Треньор: МАКСИМ ТЕРьОШИН.

