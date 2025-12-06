Мартин Божилов: Това бе победа за самочувствието на отбора

Волейболистите на ЦСКА победиха като гост Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:1 гейма в дербито на 8-ия кръг в efbet Супер Волей. С това "червените" нанесоха първо поражение на бургазлии. Опитното либеро и капитан на "армейците" Мартин Божилов говори пред BGvolleyball.com, ето какво каза той:

"Победихме отбора на Нефтохимик, който беше лидер в първенството. Една победа повече за самочувствието на отбора. От началото на сезона ние имаме четирима нови основни състезатели и може би затова не сме толкова добре сработени и не показваме играта, която трябва да покажем, но затова работим всеки ден в залата. Със сигурност всеки даде своя принос. Затова мога да отлича отборната игра."

"Те просто започнаха по агресивно от нас. Справяха се чудесно на блок и оттам дойде разликата. Въпреки, че още в началото на гейма отвориха голяма разлика, към края на гейма ги натиснахме, но не успяхме да си го вземем."

"Ние винаги сме мотивирани. Независимо дали падаме, ние винаги сме мотивирани за победа. Всеки един от нас играе само за победа. Мач като мач. За нас няма значение срещу кого излизаме. За нас мотивацията е една и съща - и тя е победата."

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg