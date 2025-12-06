Популярни
Аспарух Аспарухов и Шлепск с нова тежка загуба в Полша

  • 6 дек 2025 | 16:19
  • 510
  • 0
Аспарух Аспарухов и Шлепск с нова тежка загуба в Полша

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) записаха 4-а поредна и общо 9-а загуба в полската ПлюсЛига. Аспарух Аспарухов и съотборниците му паднаха тежко като гости на лидера Алурон КМК Варта (Заверче) с 0:3 (14:25, 19:25, 18:25) в среща от 10-ия кръг на шампионата, играна този следобед пред близо 1500 зрители.

По този начин Шлепск остава на последното 14-о място във временното класиране със само 1 победа, 9 загуби и 5 точки в актива си. В следващия 11-и кръг Аспарухов и компания ще бъдат домакини на ИнПост ХКС (Хелм). Мачът е в събота (13 декември) от 21,00 часа българско време.

Аспарух Аспарухов игра стабилно цял мач за Шлепск и стана най-резултатен със скромните 9 точки (50% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +2).

Бразилският национал Енрике Онорато се отчете с 8, а Ян Новаковски и Хоакин Галего завършиха с по 7 точки.

За домакините от Матеуш Биениек реализира 16 точки (4 блока, 3 аса и 64% ефективност в атака - +14) и бе обявен за MVP на мач. Бартломией Болаж добави още 13 точки (2 аса и 73% ефективност в атака - +10) за победата.

Снимки: plusliga.pl

