Франческо Кадеду: Нека не търсим оправдания, играхме зле

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) отстъпи като домакин на ЦСКА с 1:3 гейма в дербито на 8-ия кръг на efbet Супер Волей. Старши треньорът на бургазлии Франческо Кадеду говори пред BGvolleyball.com след сблъсъка, като заяви, че състезателите му са играли зле и няма оправдания за това.

ЦСКА нанесе първо поражение на Нефтохимик в efbet Супер Волей

"Нека започна с това, че ЦСКА изиграха изключителен мач както на сервис, така и на посрещане. Справиха се добре, през цялото време ни оказваха натиск, докато ние бяхме по-малко агресивни на сервис, особено след първия гейм."

Мартин Божилов: Това бе победа за самочувствието на отбора

"Нека не търсим оправдания, играхме зле. Моя е вината, че не успях да накарам състезателите си да разберат важността на сервиса и как да се справят по-добре с определени ситуации. Започнахме зле всеки гейм след първия, но повтарям, в този мач се изправихме срещу отбор, който винаги сервираше добре, правейки много малко грешки. Не тренирахме добре, но в крайна сметка всички играха, дори тези, които имаха проблеми. Няма оправдания и не бива да ги търсим."

"Преди всичко, бих искал да видя повече "глад" в защита. Ясен Петров се справи добре, така че нека започнем оттам. Нека започнем отначало - от отбора, от мача, който не играхме срещу ЦСКА."

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg