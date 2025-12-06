Нася Димитрова и Гънма спечелиха първото "българско" дерби срещу Мира Тодорова и Викторина Химеджи

Националката Нася Димитрова и нейният Гънма Грийн Уингс записаха 11-а победа в японската V-лига. Димитрова и съотборничките й се наложиха категорично като гости на Викторина Химеджи, с Мира Тодорова в състава, с 3:0 (25:18, 28:26, 25:19) в първото "българско" дерби от 9-ия двоен кръг на редовния сезон на първенството, играно тази сутрин.

По този начин Гънма остава на 5-о място във временното класиране с 11 победи и 6 загуби, докато Тодорова и компания са 3-и с 13 победи и 4 загуби. Утре (7 декември) отново от 07,05 часа българско време е втората среща между двата тима.

Нася Димитрова се отчете с 9 точки (1 блок, 1 ас и 54% ефективност в атака) за успеха. Над всички за Гънма отново бе полската националка Оливия Рожански със страхотните 23 точки (2 блока, 41% ефективност в атака и 52% перфектно посрещане) за победата.

От друга страна Мира Тодорова завърши със скромните 5 точки (3 блока и 33% ефективност в атака) за своя тим. Най-резултатна за Викторина Химеджи пък стана италианката Камила Мингарди със 17 точки (2 блока, 29% ефективност в атака и 31% перфектно посрещане).