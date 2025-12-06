Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нася Димитрова и Гънма спечелиха първото "българско" дерби срещу Мира Тодорова и Викторина Химеджи

Нася Димитрова и Гънма спечелиха първото "българско" дерби срещу Мира Тодорова и Викторина Химеджи

  • 6 дек 2025 | 17:50
  • 240
  • 1
Нася Димитрова и Гънма спечелиха първото "българско" дерби срещу Мира Тодорова и Викторина Химеджи

Националката Нася Димитрова и нейният Гънма Грийн Уингс записаха 11-а победа в японската V-лига. Димитрова и съотборничките й се наложиха категорично като гости на Викторина Химеджи, с Мира Тодорова в състава, с 3:0 (25:18, 28:26, 25:19) в първото "българско" дерби от 9-ия двоен кръг на редовния сезон на първенството, играно тази сутрин.

По този начин Гънма остава на 5-о място във временното класиране с 11 победи и 6 загуби, докато Тодорова и компания са 3-и с 13 победи и 4 загуби. Утре (7 декември) отново от 07,05 часа българско време е втората среща между двата тима.

Нася Димитрова се отчете с 9 точки (1 блок, 1 ас и 54% ефективност в атака) за успеха. Над всички за Гънма отново бе полската националка Оливия Рожански със страхотните 23 точки (2 блока, 41% ефективност в атака и 52% перфектно посрещане) за победата.

От друга страна Мира Тодорова завърши със скромните 5 точки (3 блока и 33% ефективност в атака) за своя тим. Най-резултатна за Викторина Химеджи пък стана италианката Камила Мингарди със 17 точки (2 блока, 29% ефективност в атака и 31% перфектно посрещане).

Следвай ни:

Още от Волейбол

БНТ 3 ще излъчи Миньор (Перник) - Дея спорт (Бургас) в неделя

БНТ 3 ще излъчи Миньор (Перник) - Дея спорт (Бургас) в неделя

  • 5 дек 2025 | 22:31
  • 1329
  • 1
ЦСКА нанесе първо поражение на Нефтохимик в efbet Супер Волей

ЦСКА нанесе първо поражение на Нефтохимик в efbet Супер Волей

  • 5 дек 2025 | 21:23
  • 7753
  • 3
Марица продължава победната си серия след категоричен успех над ЦПВК

Марица продължава победната си серия след категоричен успех над ЦПВК

  • 5 дек 2025 | 20:39
  • 1109
  • 0
Монтана с обрат срещу Берое

Монтана с обрат срещу Берое

  • 5 дек 2025 | 20:25
  • 2347
  • 8
Волейболистките на Славия с 3-а победа

Волейболистките на Славия с 3-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:50
  • 1438
  • 0
Черно море с първа победа за сезона

Черно море с първа победа за сезона

  • 5 дек 2025 | 19:39
  • 1601
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 2:0 ЦСКА, Уеслен вкара след колебливи изяви на "червената" отбрана

Черно море 2:0 ЦСКА, Уеслен вкара след колебливи изяви на "червената" отбрана

  • 6 дек 2025 | 18:51
  • 38211
  • 93
Съставите на Лийдс и Ливърпул: Груев е титуляр, Салах и Исак са на пейката на шампионите

Съставите на Лийдс и Ливърпул: Груев е титуляр, Салах и Исак са на пейката на шампионите

  • 6 дек 2025 | 18:33
  • 1686
  • 0
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 24575
  • 22
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 37043
  • 45
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 27603
  • 14
Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

  • 6 дек 2025 | 16:26
  • 21470
  • 63