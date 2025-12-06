Популярни
  2. Волейбол
  3. Силни Николай Къртев и Николай Колев, но ПАОК загуби финала за Купата на лигата в Гърция

Силни Николай Къртев и Николай Колев, но ПАОК загуби финала за Купата на лигата в Гърция

  • 6 дек 2025 | 17:17
  • 306
  • 0
Силни Николай Къртев и Николай Колев, но ПАОК загуби финала за Купата на лигата в Гърция

Българските волейболисти Николай Къртев и Николай Колев и техният ПАОК (Солун) загубиха финала за Купата на Лигата в Гърция "Никос Самарас". ПАОК отстъпи на гранда Олимпиакос (Пирея) с 1:3 (18:25, 20:25, 25:23, 23:25) във финала, игран снощи в зала "Андреас Варикас" в Неа Смирни.

Така Олимпиакос защити трофея си от миналата година, който спечели за 8-и път в своята история.

Николай Колев изигра нов силен мач за ПАОК и стана най-резултатен с 12 точки (4 блока и 73% ефективност в атака).

Кубинският диагонал Фернандо Ернандес (34% ефективност в атака) и бившият сръбски национал Урош Ковачевич (39% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане) добавиха по 11 точки.

Николай Къртев пък завърши със 7 точки (4 блока, 1 ас и 40% ефективност в атака).

За Олимпиакос над всички бе сръбският ас Александър Атанасийевич със страхотните 25 точки (2 блока, 3 аса и 56% ефективност в атака) за победата и закономерно бе избран за MVP на мача.

