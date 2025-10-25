Мони Николов е №1 на начален удар във втория кръг на Суперлигата на Русия

Световният вицешампион с България Симеон Николов бе избран за Играч на мача Локомотив (Новосибирск) - Динамо-Урал (Уфа) 3:1 от втория кръг на Суперлигата на Русия.

Симеон Николов е Играч на мача Локомотив - Динамо-Урал 3:1

Симеон Николов завърши двубоя с 13 точки (6 аса, 5 блока, 50% ефективност в атака - +5).

Мони Николов стана и №1 на начален удар във втория кръг на Суперлигата на Русия, след като със своите 6 аса изпревари всички други волейболисти.

Утре Мони Николов и воденият от Пламен Константинов отбор на Локомотив приеме от 14:00 часа МГТУ в Новосибирск в мач от третия кръг.