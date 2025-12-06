Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Способен ли е Черно море да спре изумителната победна серия на ЦСКА - на живо от Варна със съставите на двата тима
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пламен Константинов: Само глупаците правят две еднакви грешки подред

Пламен Константинов: Само глупаците правят две еднакви грешки подред

  • 6 дек 2025 | 16:53
  • 335
  • 0

Световният вицешампион с България Симеон Николов изведе съотборниците си от Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа в Суперлигата на Русия.

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Локомотив се наложи като гост над Горкий в Нижний Новгород с 3:1 (25:20, 17:25, 25:17, 28:26) в мач от 11-ия кръг.

Така воденият от Пламен Константинов тим се изкачи отново на върха във временното класиране с актив от 30 точки (10 победи и 1 загуба).

"Поради липсата на сериозност от наша страна в определени моменти от мача, върнахме отбора на Нижний Новгород в играта. След добър първи гейм, започнахме втория без никакъв ентусиазъм – и точно там се случи. След това натиснахме газта, чак до 24-ата точка в четвъртия гейм. И тогава върнахме опонента си в играта отново, но не се отказвахме три пъти поред. Разбира се, че съм щастлив, че взехме трите точки. Винаги е трудно да се играе тук, защото атмосферата е толкова напрегната, винаги нажежена. Така че, съм доволен от трите точки. Не съм доволен от концентрацията ни. Трябва да издържиш на всеки гейм до края, иначе ще го предадеш. Преди четвъртия гейм казах на играчите, че само глупаците правят едни и същи грешки два пъти поред. И ние имахме всичко това предвид, но до 24-ата точка", коментира Константинов след срещата.

Следвай ни:

Още от Волейбол

БНТ 3 ще излъчи Миньор (Перник) - Дея спорт (Бургас) в неделя

БНТ 3 ще излъчи Миньор (Перник) - Дея спорт (Бургас) в неделя

  • 5 дек 2025 | 22:31
  • 1306
  • 1
ЦСКА нанесе първо поражение на Нефтохимик в efbet Супер Волей

ЦСКА нанесе първо поражение на Нефтохимик в efbet Супер Волей

  • 5 дек 2025 | 21:23
  • 7644
  • 3
Марица продължава победната си серия след категоричен успех над ЦПВК

Марица продължава победната си серия след категоричен успех над ЦПВК

  • 5 дек 2025 | 20:39
  • 1094
  • 0
Монтана с обрат срещу Берое

Монтана с обрат срещу Берое

  • 5 дек 2025 | 20:25
  • 2298
  • 8
Волейболистките на Славия с 3-а победа

Волейболистките на Славия с 3-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:50
  • 1405
  • 0
Черно море с първа победа за сезона

Черно море с първа победа за сезона

  • 5 дек 2025 | 19:39
  • 1579
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и ЦСКА, "червените" с промени и нов капитан

11-те на Черно море и ЦСКА, "червените" с промени и нов капитан

  • 6 дек 2025 | 16:31
  • 9630
  • 12
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 14398
  • 11
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 30616
  • 41
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 19076
  • 10
Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

  • 6 дек 2025 | 16:26
  • 13140
  • 57
Един резултатен мач и две нулеви равенства във Втора лига

Един резултатен мач и две нулеви равенства във Втора лига

  • 6 дек 2025 | 15:54
  • 9879
  • 3