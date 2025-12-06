Пламен Константинов: Само глупаците правят две еднакви грешки подред

Световният вицешампион с България Симеон Николов изведе съотборниците си от Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа в Суперлигата на Русия.

Локомотив се наложи като гост над Горкий в Нижний Новгород с 3:1 (25:20, 17:25, 25:17, 28:26) в мач от 11-ия кръг.

Така воденият от Пламен Константинов тим се изкачи отново на върха във временното класиране с актив от 30 точки (10 победи и 1 загуба).

"Поради липсата на сериозност от наша страна в определени моменти от мача, върнахме отбора на Нижний Новгород в играта. След добър първи гейм, започнахме втория без никакъв ентусиазъм – и точно там се случи. След това натиснахме газта, чак до 24-ата точка в четвъртия гейм. И тогава върнахме опонента си в играта отново, но не се отказвахме три пъти поред. Разбира се, че съм щастлив, че взехме трите точки. Винаги е трудно да се играе тук, защото атмосферата е толкова напрегната, винаги нажежена. Така че, съм доволен от трите точки. Не съм доволен от концентрацията ни. Трябва да издържиш на всеки гейм до края, иначе ще го предадеш. Преди четвъртия гейм казах на играчите, че само глупаците правят едни и същи грешки два пъти поред. И ние имахме всичко това предвид, но до 24-ата точка", коментира Константинов след срещата.