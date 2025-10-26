Популярни
Елитна група до 16г. Академик (Пд) - Септември
  3. Алекс Николов: Имаше критики, че играем, защото сме с връзки

  • 26 окт 2025 | 14:24
  • 7026
  • 2

Александър Николов отваря вратата към личните и суровите моменти, които ни убягнаха като зрители по време на Световното първенство.

Най-напрегнатите минути от Световното – залата кипи, България диша с едно сърце, а Алекс си спомня точно какво казва на Мони в решителния момент.

Думи, които променят динамиката и духа на отбора в мача срещу САЩ.

За първи път ще чуете тази история от първо лице – без филтри и клишета. В клуба и националния отбор той третира всеки мач не просто като състезание, а като сцена за доказване – за себе си, за България, за феновете.

"Като бяхме малки, определено имаше голяма отговорност това, че сме синове на Владо Николов. Особено когато не играеш добре, имаше критики, че играем, защото сме с връзки. После тези неща спряха”, в новия епизод на VolleyCast.

