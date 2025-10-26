Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Малайзия

Популярни
  • 26 окт 2025 | 10:00
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Малайзия, в която победата грабна Алекс Маркес, а на подиума заедно с него се качиха Педро Акоста и Жоан Мир:

  1. Марк Маркес – 545 точки

  2. Алекс Маркес – 413

  3. Марко Бедзеки – 291

  4. Франческо Баная – 286

  5. Педро Акоста – 260

  6. Франко Морбидели – 227

  7. Фабио Ди Джанантонио – 226

  8. Фермин Алдегер – 186

  9. Фабио Куартараро – 182

  10. Раул Фернандес – 146

  11. Йоан Зарко – 134

  12. Брад Биндър – 133

  13. Лука Марини – 128

  14. Енеа Бастианини – 106

  15. Жоан Мир – 93

  16. Ай Огура – 79

  17. Маверик Винялес – 72

  18. Джак Милър – 68

  19. Алекс Ринс – 63

  20. Мигел Оливейра – 36

  21. Хорхе Мартин – 34

  22. Пол Еспаргаро – 23

  23. Такааки Накагами – 10

  24. Лоренцо Савадори – 8

  25. Аугусто Фернандес – 8

  26. Сомкиат Чантра – 7

  27. Алейш Еспаргаро – 0

  28. Микеле Пиро – 0

Снимки: Sportal.bg

