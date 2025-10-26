Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Малайзия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Малайзия, в която победата грабна Алекс Маркес, а на подиума заедно с него се качиха Педро Акоста и Жоан Мир:

Марк Маркес – 545 точки Алекс Маркес – 413 Марко Бедзеки – 291 Франческо Баная – 286 Педро Акоста – 260 Франко Морбидели – 227 Фабио Ди Джанантонио – 226 Фермин Алдегер – 186 Фабио Куартараро – 182 Раул Фернандес – 146 Йоан Зарко – 134 Брад Биндър – 133 Лука Марини – 128 Енеа Бастианини – 106 Жоан Мир – 93 Ай Огура – 79 Маверик Винялес – 72 Джак Милър – 68 Алекс Ринс – 63 Мигел Оливейра – 36 Хорхе Мартин – 34 Пол Еспаргаро – 23 Такааки Накагами – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 8 Сомкиат Чантра – 7 Алейш Еспаргаро – 0 Микеле Пиро – 0

Снимки: Sportal.bg