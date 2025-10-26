Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Малайзия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Малайзия, в която победата грабна Алекс Маркес, а на подиума заедно с него се качиха Педро Акоста и Жоан Мир:
Марк Маркес – 545 точки
Алекс Маркес – 413
Марко Бедзеки – 291
Франческо Баная – 286
Педро Акоста – 260
Франко Морбидели – 227
Фабио Ди Джанантонио – 226
Фермин Алдегер – 186
Фабио Куартараро – 182
Раул Фернандес – 146
Йоан Зарко – 134
Брад Биндър – 133
Лука Марини – 128
Енеа Бастианини – 106
Жоан Мир – 93
Ай Огура – 79
Маверик Винялес – 72
Джак Милър – 68
Алекс Ринс – 63
Мигел Оливейра – 36
Хорхе Мартин – 34
Пол Еспаргаро – 23
Такааки Накагами – 10
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 8
Сомкиат Чантра – 7
Алейш Еспаргаро – 0
Микеле Пиро – 0
