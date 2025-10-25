Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Франческо Баная: Не мисля, че някой някога е изпитвал нещо подобно

Франческо Баная: Не мисля, че някой някога е изпитвал нещо подобно

  • 25 окт 2025 | 11:18
  • 183
  • 0
Франческо Баная: Не мисля, че някой някога е изпитвал нещо подобно

Възходите и паденията в представянето на Франческо Баная в хода на сезон 2025 в MotoGP продължават да озадачават италианеца и неговият екип.

Днес двукратният шампион изглеждаше като пилота, който спечели две титли през 2022 и 2023 и се бори за трофея през миналата година, след като спечели и квалификацията, и спринта на пистата „Сепанг“ в Малайзия. За сравнение преди само една седмица Баная завърши на цели 32 секунди зад Марко Бедзеки в спринтовата надпревара на „Филип Айлънд“, а днес пилотът на Дукати беше недосегаем край Куала Лумпур.

Баная взе реванш от "Сепанг" с категорична победа в спринта в Малайзия
Баная взе реванш от "Сепанг" с категорична победа в спринта в Малайзия

„Този път няма да отговоря – каза италианецът, след като беше попитан дали Пеко Баная се е завърнал. – Във всеки случай аз съм доволен. Отборът заслужава тези резултати, защото аз съм в беда, но и той е в беда. Не е лесно да разберем ситуацията.

„Преди една седмицата страдахме, вчера аз страдах малко, а днес бях конкурентоспособен, така че ние трябва да разберем каква точно е тази ситуация, защото не мисля, че някой някога е изпитвал нещо подобно. Просто трябва да се фокусираме и да опитаме да разберем ситуацията. Трябва да се опитаме да работи както този уикенд. Аз изпробвам нещо, което точно сега ми дава по-добри усещане“, добави още двукратният световен шампион.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Малайзия
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Малайзия
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

  • 25 окт 2025 | 09:16
  • 1273
  • 0
Ландо Норис не остана много доволен от баланса на колата си

Ландо Норис не остана много доволен от баланса на колата си

  • 25 окт 2025 | 09:02
  • 606
  • 0
Леклер: Позитивен петък, но...

Леклер: Позитивен петък, но...

  • 25 окт 2025 | 08:51
  • 682
  • 0
Пиастри омаловажи 12-тото си място във втората тренировка в Мексико

Пиастри омаловажи 12-тото си място във втората тренировка в Мексико

  • 25 окт 2025 | 08:28
  • 812
  • 0
Кой е "големият проблем", който притеснява Верстапен в Мексико?

Кой е "големият проблем", който притеснява Верстапен в Мексико?

  • 25 окт 2025 | 08:06
  • 3296
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 25 окт 2025 | 08:03
  • 13219
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 6298
  • 20
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 5119
  • 5
"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 08:52
  • 6968
  • 3
Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

  • 25 окт 2025 | 09:19
  • 4662
  • 0
Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

  • 25 окт 2025 | 07:10
  • 4431
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 9648
  • 9