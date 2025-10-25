Франческо Баная: Не мисля, че някой някога е изпитвал нещо подобно

Възходите и паденията в представянето на Франческо Баная в хода на сезон 2025 в MotoGP продължават да озадачават италианеца и неговият екип.

Днес двукратният шампион изглеждаше като пилота, който спечели две титли през 2022 и 2023 и се бори за трофея през миналата година, след като спечели и квалификацията, и спринта на пистата „Сепанг“ в Малайзия. За сравнение преди само една седмица Баная завърши на цели 32 секунди зад Марко Бедзеки в спринтовата надпревара на „Филип Айлънд“, а днес пилотът на Дукати беше недосегаем край Куала Лумпур.

„Този път няма да отговоря – каза италианецът, след като беше попитан дали Пеко Баная се е завърнал. – Във всеки случай аз съм доволен. Отборът заслужава тези резултати, защото аз съм в беда, но и той е в беда. Не е лесно да разберем ситуацията.



„Преди една седмицата страдахме, вчера аз страдах малко, а днес бях конкурентоспособен, така че ние трябва да разберем каква точно е тази ситуация, защото не мисля, че някой някога е изпитвал нещо подобно. Просто трябва да се фокусираме и да опитаме да разберем ситуацията. Трябва да се опитаме да работи както този уикенд. Аз изпробвам нещо, което точно сега ми дава по-добри усещане“, добави още двукратният световен шампион.

