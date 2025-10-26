Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

Битката за титлата във Формула 1 през 2025 година навлиза в своята заключителна фаза, а днес арена на борбата ще бъде пистата „Ерманос Родригес“ в мексиканската столица Мексико Сити.

От полпозишъна в Гран При на Мексико Сити ще потегли един от претендентите за короната Ландо Норис, който има златен шанс да нанесе тежък удар по своите директни съперници Оскар Пиастри и Макс Верстапен, които ще стартират по-назад. Лидерът в шампионата Пиастри ще потегли от седмото място, след като се класира осми в квалификацията, а Верстапен ще заеме петата позиция на стартовата решетка.

Ландо Норис парира атаката на Ферари и спечели полпозишъна в Мексико

Преди днешното състезание Пиастри е начело в битката за титлата с актив от 346 точки и аванс от 14 пред Норис, който на теория ще може да поведе след финала днес. Верстапен е трети на 40 пункта зад лидера след силните си последни състезания, в които той навакса цели 64 точки на австралиеца.

При отсъствието на Пиастри и Норис от челото на решетката компания на Норис на първата редица ще прави Шарл Леклер, чийто съотборник във Ферари Люис Хамилтън ще стартира трети. До седемкратния шампион на втория ред ще застане неговият бивш съотборник Джордж Ръсел, а зад тях на третата редица ще видим Верстапен и Андреа Кими Антонели. Пиастри ще раздели четвъртия ред с Исак Хаджар, а зад двамата топ 10 на стартовата решетка ще оформят Оливър Беарман и Юки Цунода, който не се класира за Q3, но ще стартира десети заради наказанието на миналогодишния победител в Мексико Карлос Сайнц. Испанецът беше преместен с пет места назад и ще потегли 12-ти заради инцидента с Антонели в Гран При на САЩ миналата седмица.

Коя ще е най-подходящата стратегия за Гран При на Мексико Сити?

Състезанието за Гран При на Мексико Сити, 20-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за днес в 22:00 часа българско зимно часово време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1