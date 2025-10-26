Коя ще е най-подходящата стратегия за Гран При на Мексико Сити?

Надпреварата за Гран При на Мексико Сити във Формула 1 традиционно включва само едно спиране в бокса за смяна на гуми, а данните на Пирели показват, че тази година това ще е най-оптималният вариант за покриване на дистанцията от 71 състезателни обиколки.

Според италианската компания най-добрата стратегия ще бъде да се стартира със средно твърдите гуми, с които да се изкарат първите между 42 и 48 обиколки, след което да се направи къса серия с меката смес до финала. Алтернативен вариант е първият стинт със средно твърдите гуми да бъде по-къс, а при спирането в бокса да се премине към твърдите сликове, които обаче са чувствително по-бавни.

Събраната информация в хода на тренировките показва, че твърдите гуми са с приблизително 0.9 секунди на обиколка по-бавни от меките в състезателни условия. В същото време разликата в скоростта между меките и средно твърдите сликове е само 0.26 секунди, а причината за тази по-голяма разлика между двете по-меки смеси и твърдата е прескачането на един модел от гамата на Пирели. Твърдите гуми са от сместа С2, а средно твърдите и меките са съответно С4 и С5.

Деградацията на „Ерманос Родригес“ също не е много висока, като меките гуми губят средно по 0.094 секунди на обиколка, а средно твърдите и твърдите по съответно 0.06 и 0.02 секунди на обиколка. Относно загубата на време при спиране в бокса – при зелен флаг тя се равнява на около 21.9 секунди, а при кола на сигурността загубата на време е само 12 секунди.

Състезанието за Гран При на Мексико Сити, 20-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за днес от 22:00 часа българско време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

