Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Коя ще е най-подходящата стратегия за Гран При на Мексико Сити?

Коя ще е най-подходящата стратегия за Гран При на Мексико Сити?

  • 26 окт 2025 | 10:05
  • 557
  • 0

Надпреварата за Гран При на Мексико Сити във Формула 1 традиционно включва само едно спиране в бокса за смяна на гуми, а данните на Пирели показват, че тази година това ще е най-оптималният вариант за покриване на дистанцията от 71 състезателни обиколки.

Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста
Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

Според италианската компания най-добрата стратегия ще бъде да се стартира със средно твърдите гуми, с които да се изкарат първите между 42 и 48 обиколки, след което да се направи къса серия с меката смес до финала. Алтернативен вариант е първият стинт със средно твърдите гуми да бъде по-къс, а при спирането в бокса да се премине към твърдите сликове, които обаче са чувствително по-бавни.

Събраната информация в хода на тренировките показва, че твърдите гуми са с приблизително 0.9 секунди на обиколка по-бавни от меките в състезателни условия. В същото време разликата в скоростта между меките и средно твърдите сликове е само 0.26 секунди, а причината за тази по-голяма разлика между двете по-меки смеси и твърдата е прескачането на един модел от гамата на Пирели. Твърдите гуми са от сместа С2, а средно твърдите и меките са съответно С4 и С5.

Деградацията на „Ерманос Родригес“ също не е много висока, като меките гуми губят средно по 0.094 секунди на обиколка, а средно твърдите и твърдите по съответно 0.06 и 0.02 секунди на обиколка. Относно загубата на време при спиране в бокса – при зелен флаг тя се равнява на около 21.9 секунди, а при кола на сигурността загубата на време е само 12 секунди.

Състезанието за Гран При на Мексико Сити, 20-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за днес от 22:00 часа българско време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Агресивно начало донесе победата на Алекс Маркес в Гран При на Малайзия

Агресивно начало донесе победата на Алекс Маркес в Гран При на Малайзия

  • 26 окт 2025 | 09:45
  • 1699
  • 0
Японец с доминантна първа победа в Moto3 в скъсената Гран При на Малайзия

Японец с доминантна първа победа в Moto3 в скъсената Гран При на Малайзия

  • 26 окт 2025 | 08:17
  • 1072
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 07:30
  • 17067
  • 1
Обновена програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Обновена програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

  • 26 окт 2025 | 07:10
  • 4266
  • 1
Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

  • 26 окт 2025 | 07:09
  • 2224
  • 0
Верстапен не очаква много от състезанието в Мексико

Верстапен не очаква много от състезанието в Мексико

  • 26 окт 2025 | 06:22
  • 2310
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

  • 26 окт 2025 | 07:42
  • 5948
  • 24
Отново е време за "Ел Класико"

Отново е време за "Ел Класико"

  • 26 окт 2025 | 06:47
  • 7157
  • 5
Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

  • 26 окт 2025 | 10:00
  • 1549
  • 0
Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

  • 26 окт 2025 | 07:45
  • 3607
  • 2
Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 111860
  • 223
Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

  • 26 окт 2025 | 00:09
  • 45158
  • 119