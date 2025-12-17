Шарл Леклер: Догодина ще сме по-силни

Сезон 2025 се оказа неособено успешен за Ферари във Формула 1, но Шарл Леклер е уверен, че догодина Скудерията ще се представи много по-успешно. Леклер записа 7 подиума тази година, а Люис Хамилтън спечели спринта в Китай, но в нито един момент пилотите на Ферари не бяха в голямата битка за победите и титлата.
„Сезон 2025 се оказа сложен и разочароващ, но аз се опитвам максимално бързо да забравя негативните емоции – обясни Леклер, който призна, че планира пътуване до Антарктика. – Дали Люис имаше проблеми? Той винаги е невероятно мотивиран.
„Краят на сезона беше труден не само за Люис, но и за целия ни отбор. Колата ни ставаше все по-трудна за каране, но аз вярвам, че догодина ще се върнем в битката в много по-добра форма и ще сме по-силни.“
Снимки: Imago