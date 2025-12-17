Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шарл Леклер: Догодина ще сме по-силни

Шарл Леклер: Догодина ще сме по-силни

  • 17 дек 2025 | 20:27
  • 744
  • 0

Сезон 2025 се оказа неособено успешен за Ферари във Формула 1, но Шарл Леклер е уверен, че догодина Скудерията ще се представи много по-успешно. Леклер записа 7 подиума тази година, а Люис Хамилтън спечели спринта в Китай, но в нито един момент пилотите на Ферари не бяха в голямата битка за победите и титлата.

„Сезон 2025 се оказа сложен и разочароващ, но аз се опитвам максимално бързо да забравя негативните емоции – обясни Леклер, който призна, че планира пътуване до Антарктика. – Дали Люис имаше проблеми? Той винаги е невероятно мотивиран.

Формула 1 и ФИА представят промените за догодина
Формула 1 и ФИА представят промените за догодина

„Краят на сезона беше труден не само за Люис, но и за целия ни отбор. Колата ни ставаше все по-трудна за каране, но аз вярвам, че догодина ще се върнем в битката в много по-добра форма и ще сме по-силни.“

В Ред Бул знаят, че нямат шанс през новия сезон?
В Ред Бул знаят, че нямат шанс през новия сезон?
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Доктор Марко: Верстапен вече няма нужда от мен

Доктор Марко: Верстапен вече няма нужда от мен

  • 17 дек 2025 | 19:22
  • 752
  • 0
Хаджар: Догодина всички започваме от нулата

Хаджар: Догодина всички започваме от нулата

  • 17 дек 2025 | 18:49
  • 451
  • 1
В Ред Бул знаят, че нямат шанс през новия сезон?

В Ред Бул знаят, че нямат шанс през новия сезон?

  • 17 дек 2025 | 18:32
  • 2191
  • 1
Формула 1 и ФИА представят промените за догодина

Формула 1 и ФИА представят промените за догодина

  • 17 дек 2025 | 16:22
  • 2009
  • 1
Хорнър не се отказва от миноритарния дял в Алпин

Хорнър не се отказва от миноритарния дял в Алпин

  • 17 дек 2025 | 15:55
  • 696
  • 0
Патрезе: Само един пилот може да се бори с Верстапен и това не е Норис

Патрезе: Само един пилот може да се бори с Верстапен и това не е Норис

  • 17 дек 2025 | 15:34
  • 1708
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

  • 17 дек 2025 | 21:15
  • 9680
  • 37
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 16268
  • 13
Пари Сен Жермен 1:1 Фламенго, пропуски на Саул и Дембеле

Пари Сен Жермен 1:1 Фламенго, пропуски на Саул и Дембеле

  • 17 дек 2025 | 20:57
  • 13775
  • 17
Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

Манчестър Сити 0:0 Брентфорд

  • 17 дек 2025 | 20:54
  • 1935
  • 2
Съставите на Талавера и Реал Мадрид

Съставите на Талавера и Реал Мадрид

  • 17 дек 2025 | 21:19
  • 644
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 5479
  • 8