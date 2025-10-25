Популярни
  • 25 окт 2025 | 21:41
  • 4718
  • 2
Предимство за Ландо Норис преди квалификацията в Мексико

Пилотът на Макларън Ландо Норис оглави класирането в края на последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Мексико Сити, 20-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1.

В рамките на последния час за подготовка на „Ерманос Родригес“ британецът успя да завърти обиколка за 1:16.633 с меките гуми по време на квалификационните симулации в края на сесията. По този начин той изпревари с цели 0.345 секунди седемкратния световен шампион Люис Хамилтън, а тройката с пасив от 0.512 оформи Джордж Ръсел с Мерцедес.

Зад тях четвърти и пети се класираха Шарл Леклер и лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри, които изостанаха със съответно 0.566 и 0.599 от Норис. Макс Верстапен, който беше най-бърз в края на петъчните тренировки, се нареди едва шести, регистрирайки пасив от 0.609.

Това изоставане на нидерландеца не е толкова притеснително предвид факта, че той губеше много време на дългите прави на „Ерманос Родригес“, което е ясен знак, че той използва по-занижени работни режими на своята задвижваща система. Най-успешният пилот на пистата в Мексико беше и най-активен в рамките на финалния час за подготовка, тъй като той направи и дълга серия от обиколки с повече гориво, което е нетипично за съботната тренировка.

Причината за този нестандартен подход от страна на Верстапен бяха трудностите, които той изпита по време на състезателната си симулация в петък. Този път нещата изглеждаха малко по-добре, но той отново се оплака по радиото в края на сесията, че не е имал сцепление и на предната, и на задната ос.

Зад нидерландеца в топ 10 в последната тренировка в Мексико влязоха още Андреа Кими Антонели, Исак Хаджар, Юки Цунода и Габриел Бортолето. Финалният час за подготовка на „Ерманос Родригес“ мина без съществени инцидент, само няколко напускания на пистата от страна на различни пилоти, но всички те успяха да продължат без щети по своите коли.

Уикендът за Гран При на Мексико Сити, 20-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 0:00 часа българско време тази нощ с квалификацията на „Ерманос Родригес“.

