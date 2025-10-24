Живко Желев: Поредна тежка битка

ОФК Хасково (Хасково) гостува в Стралджа на едноименния тим на Ямбол. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни да изиграем трети пореден мач за шест дни. Явно от БФС смятат, че подготовката ни е на нивото на отборите, които участват в европейските клубни турнири. Дано футболистите ни да се възстановят за мача с Ямбол. Дори и да се получи, имаме доста кадрови проблеми. Очаква ни тежка битка. Съперникът показа, че има голям потенциал. Надявам се да се противопоставим успешно“, коментира пред Sportal.bg треньорът на хасковския състав Живко Желев.