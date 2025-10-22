Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  3. Нефтохимик надви десетима в Хасково

Нефтохимик надви десетима в Хасково

  • 22 окт 2025 | 18:09
  • 187
  • 0
Нефтохимик надви десетима в Хасково

Нефтохимик (Бургас) продължи серията си от успешни мачове с 2:1 като гост на ОФК Хасково. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Първата интригуваща ситуация беше в 10-ата минута, когато фаулираха Григор Солаков от бургазлии. Капитанът на домакините Тейнур Марем получи жълт картон, а след последвалите му реплики, съдията Денислав Сталев отстрани лидера на хасковлии с червен картон. После числената разлика в съставите не промени нищо на терена. 120 секунди преди почивката, Денис Токмак центрира и Михаел Мирошник вкара за Нефтохимик. Той и съотборниците му тръгна за второ попадение, от началото на втората част. В оставащото време до края имаше по една опасност, но вратарите се справиха. Кулминацията настъпи в даденото от рефера продължение. Първо в 95-ата минута, току що влезлия като резерва Васил Ангелов реализира второто попадение за бургазлии. При ответната атака Юлий Шекеров вкара почетния гол за хасковския тим.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча

Леят бетон на "Лаута", приключва работата по втората плоча

  • 22 окт 2025 | 15:47
  • 707
  • 1
БФС с ново съобщение Спартак (Вн), Пирин и останалите клубове с условен лиценз

БФС с ново съобщение Спартак (Вн), Пирин и останалите клубове с условен лиценз

  • 22 окт 2025 | 15:27
  • 998
  • 4
Бертран Фурие с приза за играч на кръга

Бертран Фурие с приза за играч на кръга

  • 22 окт 2025 | 15:15
  • 861
  • 0
Пифа: Не съм впечатлен от играта на ЦСКА в Добрич

Пифа: Не съм впечатлен от играта на ЦСКА в Добрич

  • 22 окт 2025 | 14:52
  • 1104
  • 1
Юношите на България до 15 години отстъпиха на Полша

Юношите на България до 15 години отстъпиха на Полша

  • 22 окт 2025 | 14:52
  • 1759
  • 2
Стефанов: Защо в "катафалката" на ВАР сложиха съдия на Черно море, клал ни е няколко пъти!

Стефанов: Защо в "катафалката" на ВАР сложиха съдия на Черно море, клал ни е няколко пъти!

  • 22 окт 2025 | 13:34
  • 10789
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 20793
  • 17
Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

  • 22 окт 2025 | 17:30
  • 11469
  • 2
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 21305
  • 27
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 24450
  • 28
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 12508
  • 36
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 479269
  • 23