Нефтохимик надви десетима в Хасково

Нефтохимик (Бургас) продължи серията си от успешни мачове с 2:1 като гост на ОФК Хасково. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Първата интригуваща ситуация беше в 10-ата минута, когато фаулираха Григор Солаков от бургазлии. Капитанът на домакините Тейнур Марем получи жълт картон, а след последвалите му реплики, съдията Денислав Сталев отстрани лидера на хасковлии с червен картон. После числената разлика в съставите не промени нищо на терена. 120 секунди преди почивката, Денис Токмак центрира и Михаел Мирошник вкара за Нефтохимик. Той и съотборниците му тръгна за второ попадение, от началото на втората част. В оставащото време до края имаше по една опасност, но вратарите се справиха. Кулминацията настъпи в даденото от рефера продължение. Първо в 95-ата минута, току що влезлия като резерва Васил Ангелов реализира второто попадение за бургазлии. При ответната атака Юлий Шекеров вкара почетния гол за хасковския тим.