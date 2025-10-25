Популярни
Очаквайте на живо: Основните битки от UFC 321 в Абу Даби

  • 25 окт 2025 | 21:08
  • 2071
  • 0
Очаквайте на живо: Основните битки от UFC 321 в Абу Даби

Тази вечер в "Етихад Арена" в Абу Даби в обещаващи зрелище битки ще бъдат заложени две титли на елитната ММА верига UFC.

Шампионът в тежка категория Том Аспинал ще защитава пояса си в основния двубой на вечерта, като се изправи срещу бившия временен шампион в дивизията Сирил Ган. Преди тях в клетката в ОАЕ ще видим битка между дамите Макензи Дърн и Вирна Жандироба, които ще спорят за пояса при най-леките до 52 килограма.

На ежегодната октомврийска гала в Абу Даби ще видим и някои от най-добрите бойци в света като Умар Нурмагомедов, Александър Волков, Александър Ракич, Жайлтон Алмейда и други. Sportal.bg ще отразява в реално време битките.

Александър Ракич - Азамат Мурзаканов

Александър Волков - Жайлтон Алмейда

Умар Нурмагомедов - Марио Баутиста

Вирна Жандироба - Макензи Дърн

Том Аспинал - Сирил Ган

Ето как се развиха подгряващите срещи:

Мисозуки Иноуе победи Жаклин Аморим с единодушно съдийско решение
Мич Рапосо победи Азат Максум с единодушно съдийско решение
Хамди Абделуахаб победи Крис Бенет с единодушно съдийско решение
Натаниел Ууд победи Хосе Делгадо с единодушно съдийско решение
Валтер Уокър победи Луи Съдерланд със събмишън, Рунд 1
Лудовит Клейн победи Матеуш Ребецки с единодушно съдийско решение
Икрам Алискеров победи Парк Юн Йонг с единодушно съдийско решение
Насрат Хакпараст победи Куилан Салкид с КО, Рунд 1

