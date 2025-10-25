Популярни
Спорно съдийско решение донесе победа на Волков в Абу Даби

  • 25 окт 2025 | 22:04
  • 369
  • 0

Александър Волков победи с неединодушно съдийско решение Жаилтон Алмейда в основен двубой от събитието UFC 321 в Абу Даби. Успехът бе постигнат в юбилейната 50-та професионална битка за московчанина, но празненството му бе вгорчено от освирквания и остри реакции в "Етихад Арена", които бяха насочени към арбитрите на битката.

Още в първите пет секунди Алмейда пренесе двубоя на земя със събаряне чрез захват на левия крак на Волков. Бразилецът контролираше близо две минути съперника си в позиция полу-гард, но в средата на рунда Волков обърна позицията и завърши рунда с повече контрол и нанесени удари от по-доминантна позиция.

Във втория рунд Алмейда отново мигновенно пренесе дуела в партер. Волков направи грешка и се обърна с гръб към носителя на черен колан по бразилско жиу-жицу, което доведв до още по-дълго време доминация на земя в партер от Алмейда. 90 секунди преди края на рунда обаче главният рефер Марк Годард изправи бойците поради неактивност. Южноамериканецът веднага пренесе битката на земя и избута опонента си до клетката. Руснакът се опита да приложи ключ на ръката "кимура", но без успех.

37-годишният боец от Москва започна по-добре последния рунд, като нанесе няколко мощни удара с колена, но минута и половина след началото на третата част бе повален на земята отново. Алмейда запази контрола си, но 40 секунди преди края бойците отново бяха изправени. Това доведе до още едно поваляне за 34-годишният бразилец, но това явно не бе достатъчно да му донесе победата.

