Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Мурзаканов запази перфектната си статистика с шеста победа в UFC

Мурзаканов запази перфектната си статистика с шеста победа в UFC

  • 25 окт 2025 | 21:29
  • 115
  • 0
Мурзаканов запази перфектната си статистика с шеста победа в UFC

Азамат Мурзаканов записа 16-та победа в 16-ти професионален двубой и общо 6-та в UFC. 38-годишният ММА боец нокаутира Александър Ракич в основен двубой от събитието UFC 321 и проби в Топ 10 на категорията до 93 килограма.

Ракич откри битката с опити за хай-кикове, но не успя да нарани съперника си. Сърбинът се опита и да пренесе дуела на земя, но Мурзаканов показа добра защита с гръб към клетката. Във втората половина на рунда руснакът се активизира и при засрещане успя да прати боеца от Нови Сад на земята с удар с предната му дясна ръка. Ракич падна на земята и се сви в глуха защита, а Мурзаканов го засипа с удари, което доведе до намеса на главния рефер.

"Вие ме подценявахте, но аз ви казах, да не го правите. Радвам се, че го приключих. Това беше в плана. Казвам ви, че един ден ще се бия за титлата", заяви Мурзаканов след победата и поиска елиминационен двубой за претендентското място в дивизията.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Международната ММА федерация налага доживотна забрана на Николай Добруджански

Международната ММА федерация налага доживотна забрана на Николай Добруджански

  • 25 окт 2025 | 15:44
  • 610
  • 0
Колко време ще трябва на Аспинал да приключи Ган

Колко време ще трябва на Аспинал да приключи Ган

  • 25 окт 2025 | 14:53
  • 1424
  • 3
Аспинал ще победи със събмишън, смята бивш шампион на UFC

Аспинал ще победи със събмишън, смята бивш шампион на UFC

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 700
  • 0
БК Русе и Локомотив София с отборните титли на България

БК Русе и Локомотив София с отборните титли на България

  • 25 окт 2025 | 12:59
  • 532
  • 0
Италианец дели Пресиян Генов от европейската титла

Италианец дели Пресиян Генов от европейската титла

  • 25 окт 2025 | 11:55
  • 637
  • 0
Шампионите и претендентите се справиха с кантара преди UFC 321

Шампионите и претендентите се справиха с кантара преди UFC 321

  • 24 окт 2025 | 21:48
  • 1273
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 82068
  • 157
Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

  • 25 окт 2025 | 19:46
  • 22299
  • 14
Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

  • 25 окт 2025 | 21:23
  • 17060
  • 17
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 30362
  • 27
Манчестър Юнайтед влезе в топ 4 след трета поредна победа

Манчестър Юнайтед влезе в топ 4 след трета поредна победа

  • 25 окт 2025 | 21:26
  • 10418
  • 12
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 4706
  • 0