Мурзаканов запази перфектната си статистика с шеста победа в UFC

Азамат Мурзаканов записа 16-та победа в 16-ти професионален двубой и общо 6-та в UFC. 38-годишният ММА боец нокаутира Александър Ракич в основен двубой от събитието UFC 321 и проби в Топ 10 на категорията до 93 килограма.

Ракич откри битката с опити за хай-кикове, но не успя да нарани съперника си. Сърбинът се опита и да пренесе дуела на земя, но Мурзаканов показа добра защита с гръб към клетката. Във втората половина на рунда руснакът се активизира и при засрещане успя да прати боеца от Нови Сад на земята с удар с предната му дясна ръка. Ракич падна на земята и се сви в глуха защита, а Мурзаканов го засипа с удари, което доведе до намеса на главния рефер.

"Вие ме подценявахте, но аз ви казах, да не го правите. Радвам се, че го приключих. Това беше в плана. Казвам ви, че един ден ще се бия за титлата", заяви Мурзаканов след победата и поиска елиминационен двубой за претендентското място в дивизията.