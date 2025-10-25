Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Нурмагомедов надви Баутиста в луд мач в Абу Даби

Нурмагомедов надви Баутиста в луд мач в Абу Даби

  • 25 окт 2025 | 22:37
  • 3140
  • 0

Умар Нурмагомедов се завърна към победите с успех в Абу Даби. Наследникът на легендарната бойна фамилия в UFC надделя с единодушно съдийско решение над Марио Баутиста на събитието UFC 321 в "Етихад Арена".

Нурмагомедов започна много агресивно и още в първите секунди на двубоя пренесе схватката на земя, но там попадна в много силна атака за ключ на крака от страна на Баутиста. Дагестанецът се защити добре и до края на рунда доминираше с игра на земята.

Във втория рунд бившият претендент за титлата бе разклатен с удар с коляно, но отново показа самообладание и с отлична борба и граплинг показа още по-добър контрол със станични задържания и контрол на гърба на Баутиста.

В третия рунд той бе още по-доминантен и си заслужи 19-та победа в 20 професионални ММА срещи. Дагестанецът завърши битката с четири успешни събаряния от пет опита и нанесени 61 точни удара от 73 опитани.

"Той беше добър. Имаше добра защита. Днес разбрах, че все още съм аматьор в тази игра. Винаги искам да съм като Хабиб, но не можах. Това е много трудно", заяви 28-годишният спортист непосредствено след края на битката и заяви, че ще е "сто пъти по-готов" за битка с победителя от шампионския двубой Мераб Двалишвили - Пьотр Ян.

Именно Двалишвили е единственият боец, който успява да победи Умар Нурмагомедов. Това се случи през януари месец. В този двубой грузинецът надделя с единодушно съдийско решение, а Нурмагомедов контузи ръката си още в първия рунд на битката.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Спорно съдийско решение донесе победа на Волков в Абу Даби

Спорно съдийско решение донесе победа на Волков в Абу Даби

  • 25 окт 2025 | 22:04
  • 371
  • 0
Мурзаканов запази перфектната си статистика с шеста победа в UFC

Мурзаканов запази перфектната си статистика с шеста победа в UFC

  • 25 окт 2025 | 21:29
  • 396
  • 0
На живо: Основните битки от UFC 321 в Абу Даби

На живо: Основните битки от UFC 321 в Абу Даби

  • 25 окт 2025 | 21:08
  • 4463
  • 0
Международната ММА федерация налага доживотна забрана на Николай Добруджански

Международната ММА федерация налага доживотна забрана на Николай Добруджански

  • 25 окт 2025 | 15:44
  • 650
  • 0
Колко време ще трябва на Аспинал да приключи Ган

Колко време ще трябва на Аспинал да приключи Ган

  • 25 окт 2025 | 14:53
  • 1524
  • 3
Аспинал ще победи със събмишън, смята бивш шампион на UFC

Аспинал ще победи със събмишън, смята бивш шампион на UFC

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 748
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 90075
  • 168
Брентфорд 2:1 Ливърпул, Керкез намали

Брентфорд 2:1 Ливърпул, Керкез намали

  • 25 окт 2025 | 20:58
  • 7730
  • 42
Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

Илиан Илиев крайно разочарован от новия селекционер на България, ето какво каза за него

  • 25 окт 2025 | 19:46
  • 31836
  • 24
Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

Наполи удари Интер и се върна на върха след горещо дерби с красиви голове и куп ситуации

  • 25 окт 2025 | 21:23
  • 23642
  • 35
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 33485
  • 28
Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

Световен рекордьор изпревари Божидар Саръбоюков за “Изгряваща звезда” на годината

  • 25 окт 2025 | 20:17
  • 7394
  • 1