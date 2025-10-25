Бъркане в очите сложи край на битката Аспинал - Ган

Бъркане в очите сложи край на главната битка на UFC 321 в Абу Даби. В дългоочаквания двубой в тежка категория между Том Аспинал и Сирил Ган не бе определен победител, тъй като последният бръкна в очите на шампиона неволно. Аспинал не можеше да вижда от дясното си око след това бъркане и това доведе до принудително спиране на основната битка в "Етихад Арена". След този резултат титлата остава при Аспинал.

Аспинал бе по-активен и пресираше съперника си, но Ган го разкървави с отлични прави удари с дясната ръка право в носа на англичанина. Играта бе прекъсната в края на рунда заради брутално бъркане в очите на Аспинал от страна на Сирил Ган. На англичанина му бяха дадени пет минути, за да се възстанови, но те не бяха достатъчни и битката бе прекратена.

"Бесен съм! Не знам защо ме освирквате?! Няма какво да направя! Бръкнаха ми в очите до кокалчетата!", заяви британецът след края на битката. На повторението по време на интервюто с нокаутьора се видя, че бъркането в очите наистина е много сериозно.

"Съжалявам. Извинявам се за всички. Имах много енергия за точи мач", коментира пък Сирил Ган.