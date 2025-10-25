Популярни
Макензи Дърн е най-новата шампионка на UFC

  • 25 окт 2025 | 23:28
  • 417
  • 1

Макензи Дърн е новата шампионка на UFC в категория сламка. Американката, състезаваща се под бразилски флаг, победи с единодушно съдийско решение Вирна Жандироба в основния подгряващ двубой на събитието UFC 321 в Абу Даби.

Битката започна по-добре за Жандироба, която пренесе двубоя на земя бързо и спечели тази част в картите на арбитрите.

Във втория рунд Дърн отново бе съборена на два пъти, но нанасяше удари, въпреки че бе по гръб на земята. Световната шампионка по BJJ не успя да се озове в по-добра позиция, а Жандироба я остави да се изправи в последните секунди. След гонга се видя, че дясното око на 37-годишната бразилка е подуто.

Дърн бе повалена на старта и на третия рунд, но след няколко размени на удари успя да направи дистанция между нея и съперничката й и се изправи. 32-годишната носителка на черен колан по бразилско жиу-жицу притисна Жандироба към клетката, но поставената под номер едно в ранглистата в дивизията се отмести и се върна в центъра на октагона. Спортистката от окръг Бахия достигна до още едно поваляне, но не успя да премине и този път до доминантна позиция и понесе доста удари от отбраняващата се Дърн.

В шампионските рундове Дърн пое инициативата. Тя разчиташе предимно на своите страйкинг умения, а при втория си опит за поваляне тя свлече Жандироба и завърши четвъртия рунд в доминантна позиция. В петия и решаващ рунд Дърн нанесе повече удари и завърши със събаряне.

