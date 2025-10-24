Турицов почти сигурно пропуска двубоя с Берое

Десният защитник на ЦСКА Иван Турицов почти сигурно няма да вземе участие в домакинския мач срещу Берое тази неделя от 17:15 часа. Футболистът продължава да има проблеми с травма, която го извади от тренировъчния процес през последните дни. В събота след последната тренировка преди двубоя старши треньорът Христо Янев заедно с медицинския щаб ще вземат окончателно решение дали Турицов да бъде включен в групата за срещата.

Още един контузен в ЦСКА

Контузията бе получена още в дербито с Лудогорец на Националния стадион „Васил Левски“. Въпреки болките, защитникът замина с националния отбор за световните квалификации срещу Турция (1:6) и Испания (0:4). Той се появи като резерва в последните минути на мача срещу южните ни съседи, но отново усети болка и впоследствие отпадна от състава за гостуването в Испания.

Турицов не взе участие и в последния шампионатен двубой срещу Добруджа (1:0), като първоначално имаше надежди, че ще успее да се възстанови навреме за предстоящия кръг. Възстановяването обаче върви по-бавно от очакваното и шансовете му да се появи на терена срещу Берое остават минимални. Междувременно Улаус Скарсем и Иван Тасев също продължават да лекуват травми и няма да бъдат на разположение на щаба.