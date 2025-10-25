Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Безапелационен Левски гледа още по - уверено към титлата, Добруджа без отговор на синята мощ – на живо с отзивите след 3:0
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Леклер не вярва, че Верстапен ще вземе титлата

Леклер не вярва, че Верстапен ще вземе титлата

  • 25 окт 2025 | 18:55
  • 631
  • 0

Пилотът на Ферари Шарл Леклер не вярва, че световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще успее да спечели пета поредна титла, въпреки че нидерландецът успя да стопи значително изоставането си от лидера Оскар Пиастри.

От Нидерландия насам Макс намали разликата с Оскар от 104 на 40 точки, а подобренията по Ред Бул RB21 му позволиха отново да побеждава и да се бори постоянно в челото.

Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико
Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико

„Ще съм много изненадан, ако Макс вземе титлата от позицията, в която е в момента – обясни Леклер в Мексико Сити. – 40 точки са сериозна разлика.

„Ако трябва да заложа 1 долар на това кой ще е шампион, бих заложил на пилотите на Макларън.“

Леклер обаче не уточни кой точно от пилотите на Макларън – Пиастри или Ландо Норис има по-големи шансове за титлата.

В Ред Бул преследват по-висока скорост на правите
В Ред Бул преследват по-висока скорост на правите
 Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Преди 28 години Вилньов, Шумахер и Френцен бяха неразделими на "Херес"

Преди 28 години Вилньов, Шумахер и Френцен бяха неразделими на "Херес"

  • 25 окт 2025 | 15:52
  • 916
  • 0
Любо Руйков за пътя към Формула 4

Любо Руйков за пътя към Формула 4

  • 25 окт 2025 | 15:47
  • 4550
  • 0
Перес: Няма пилот, който да оцелее срещу Макс в Ред Бул

Перес: Няма пилот, който да оцелее срещу Макс в Ред Бул

  • 25 окт 2025 | 15:02
  • 1674
  • 0
Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико

Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико

  • 25 окт 2025 | 14:30
  • 4568
  • 1
Кими Антонели: Най-добрият ми петък от много време насам

Кими Антонели: Най-добрият ми петък от много време насам

  • 25 окт 2025 | 14:29
  • 708
  • 0
Андреа Стела: Ред Бул може да имат проблеми през 2026

Андреа Стела: Ред Бул може да имат проблеми през 2026

  • 25 окт 2025 | 14:00
  • 1364
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 62003
  • 119
На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

  • 25 окт 2025 | 19:58
  • 6556
  • 3
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 25366
  • 25
Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

  • 25 окт 2025 | 19:30
  • 2452
  • 1
Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

  • 25 окт 2025 | 18:58
  • 12800
  • 11
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 10052
  • 1