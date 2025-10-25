Леклер не вярва, че Верстапен ще вземе титлата

Пилотът на Ферари Шарл Леклер не вярва, че световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще успее да спечели пета поредна титла, въпреки че нидерландецът успя да стопи значително изоставането си от лидера Оскар Пиастри.

От Нидерландия насам Макс намали разликата с Оскар от 104 на 40 точки, а подобренията по Ред Бул RB21 му позволиха отново да побеждава и да се бори постоянно в челото.

Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико

„Ще съм много изненадан, ако Макс вземе титлата от позицията, в която е в момента – обясни Леклер в Мексико Сити. – 40 точки са сериозна разлика.

„Ако трябва да заложа 1 долар на това кой ще е шампион, бих заложил на пилотите на Макларън.“

Леклер обаче не уточни кой точно от пилотите на Макларън – Пиастри или Ландо Норис има по-големи шансове за титлата.

В Ред Бул преследват по-висока скорост на правите

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages