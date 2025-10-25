Леклер не вярва, че Верстапен ще вземе титлата

Пилотът на Ферари Шарл Леклер не вярва, че световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще успее да спечели пета поредна титла, въпреки че нидерландецът успя да стопи значително изоставането си от лидера Оскар Пиастри.
От Нидерландия насам Макс намали разликата с Оскар от 104 на 40 точки, а подобренията по Ред Бул RB21 му позволиха отново да побеждава и да се бори постоянно в челото.
Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико
„Ще съм много изненадан, ако Макс вземе титлата от позицията, в която е в момента – обясни Леклер в Мексико Сити. – 40 точки са сериозна разлика.
„Ако трябва да заложа 1 долар на това кой ще е шампион, бих заложил на пилотите на Макларън.“
Леклер обаче не уточни кой точно от пилотите на Макларън – Пиастри или Ландо Норис има по-големи шансове за титлата.
В Ред Бул преследват по-висока скорост на правите
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Снимки: Gettyimages