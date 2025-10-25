Арвид Линдблад успя да впечатли доктор Марко и компания

Младокът на Ред Бул Арвид Линдблад успя да впечатли моторспорт съветника на Биковете доктор Хелмут Марко със своето представяне в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити.

В рамките на първите 60 минути за подготовка на „Ерманос Родригес“ британецът с шведски корени седна в болида на четирикратния световен шампион Макс Верстапен. Линдблад завърши сесията на шестото място, изпреварвайки с 0.093 секунди своя съотборник Юки Цунода, което не говори никак добре за борещия се за своето оставане във Формула 1 японец.

Освен със своето темпо Линдблад успя да впечатли доктор Марко и със своята обратна връзка. Британецът реално беше първият пилот, който изпробва новия под на Ред Бул, който този уикенд ще бъде наличен само за Верстапен.

„Той свърши солидна работа. Ситуацията за него беше сложна, всеки му казваше, да не бърка, да не катастрофира, да не одраска колата, но той се справи. Той беше най-бързият от новобранците, а и обратната му връзка беше много впечатляваща“, каза доктор Марко.

Ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис също не скри своето задоволство от работата, която Линдблад свърши. Както е известно британецът е сочен за основен кандидат за едно от двете титулярни места в Рейсинг Булс догодина.

„Ние взехме решението да оставим Арвид с по-малко гориво. Просто, за да не го бъркам с преминаването от по-празен към по-пълен резервоар и обратно, както всички традиционно правим в първата тренировка. Но той се справи много, много добре.



„За него беше трудно да седне в колата с новия под. Но той свърши много добра работа и както виждате темпото му не беше лошо, така че нямаме аргументи срещу него“, коментира Мекис.

