Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Арвид Линдблад успя да впечатли доктор Марко и компания

Арвид Линдблад успя да впечатли доктор Марко и компания

  • 25 окт 2025 | 11:45
  • 485
  • 0

Младокът на Ред Бул Арвид Линдблад успя да впечатли моторспорт съветника на Биковете доктор Хелмут Марко със своето представяне в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити.

В рамките на първите 60 минути за подготовка на „Ерманос Родригес“ британецът с шведски корени седна в болида на четирикратния световен шампион Макс Верстапен. Линдблад завърши сесията на шестото място, изпреварвайки с 0.093 секунди своя съотборник Юки Цунода, което не говори никак добре за борещия се за своето оставане във Формула 1 японец.

Освен със своето темпо Линдблад успя да впечатли доктор Марко и със своята обратна връзка. Британецът реално беше първият пилот, който изпробва новия под на Ред Бул, който този уикенд ще бъде наличен само за Верстапен.

Верстапен оглави класирането във втората тренировка в Мексико
Верстапен оглави класирането във втората тренировка в Мексико

„Той свърши солидна работа. Ситуацията за него беше сложна, всеки му казваше, да не бърка, да не катастрофира, да не одраска колата, но той се справи. Той беше най-бързият от новобранците, а и обратната му връзка беше много впечатляваща“, каза доктор Марко.

Ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис също не скри своето задоволство от работата, която Линдблад свърши. Както е известно британецът е сочен за основен кандидат за едно от двете титулярни места в Рейсинг Булс догодина.

Кой е "големият проблем", който притеснява Верстапен в Мексико?
Кой е "големият проблем", който притеснява Верстапен в Мексико?

„Ние взехме решението да оставим Арвид с по-малко гориво. Просто, за да не го бъркам с преминаването от по-празен към по-пълен резервоар и обратно, както всички традиционно правим в първата тренировка. Но той се справи много, много добре.

„За него беше трудно да седне в колата с новия под. Но той свърши много добра работа и както виждате темпото му не беше лошо, така че нямаме аргументи срещу него“, коментира Мекис.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

  • 25 окт 2025 | 09:16
  • 1274
  • 0
Ландо Норис не остана много доволен от баланса на колата си

Ландо Норис не остана много доволен от баланса на колата си

  • 25 окт 2025 | 09:02
  • 607
  • 0
Леклер: Позитивен петък, но...

Леклер: Позитивен петък, но...

  • 25 окт 2025 | 08:51
  • 682
  • 0
Пиастри омаловажи 12-тото си място във втората тренировка в Мексико

Пиастри омаловажи 12-тото си място във втората тренировка в Мексико

  • 25 окт 2025 | 08:28
  • 813
  • 0
Кой е "големият проблем", който притеснява Верстапен в Мексико?

Кой е "големият проблем", който притеснява Верстапен в Мексико?

  • 25 окт 2025 | 08:06
  • 3297
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 25 окт 2025 | 08:03
  • 13219
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 6302
  • 20
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 5123
  • 5
"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 08:52
  • 6973
  • 3
Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

  • 25 окт 2025 | 09:19
  • 4667
  • 0
Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

  • 25 окт 2025 | 07:10
  • 4434
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 9650
  • 9