Ратко Достанич определи групата за битката с Черно море

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за домакинството на Черно море, а в нея за първи път след трансфера си през август е Никола Савич.

Сръбският централен защитник заема мястото на национала Мартин Георгиев, който получи червен картон при равенството 1:1 с Ботев (Пловдив) миналата седмица.

Групата на "белите":

Иван Андонов, Леви Нтумба, Георги Петков, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Никола Савич, Лазар Марин, Жордан Варела, Георги Шопов, Иван Минчев, Момо Досо, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Владимир Медвед, Тони Тасев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.