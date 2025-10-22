Популярни
ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 5023
  • 2

ЦСКА е проявил интерес към лявото крило на Славия Кристиян Балов преди затварянето на трансферния прозорец. Това заяви босът на "белите" Венцеслав Стефанов пред Sportal.bg, който добави, че за момента не е получил обратно обаждане от шефовете на "армейците".

"От ЦСКА питаха за Кристиян Балов преди повече от месец, когато все още не беше затворил трансферният прозорец. Аз казах, каквото имах да казвам. След това телефонът мълчи. Никой не се обажда засега. Това е истината", каза президентът на най-стария столичен клуб.

