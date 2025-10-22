Популярни
  2. Славия
  3. Стефанов: Защо в "катафалката" на ВАР сложиха съдия на Черно море, клал ни е няколко пъти!

Стефанов: Защо в "катафалката" на ВАР сложиха съдия на Черно море, клал ни е няколко пъти!

  • 22 окт 2025 | 13:34
  • 2360
  • 0

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов се оплака от съдията, който ще има думата на ВАР в предстоящия мач на "белите" срещу Черно море в efbet Лига. Бизнесменът призова за честно рефериране в срещата, която трябва да се проведе на стадион "Александър Шаламанов" в събота.

"Защо сложиха на ВАР срещу Черно море Георги Давидов, който е съдия на Черно море?! Няколко пъти ни е клал. Това ме кара да очаквам, че главният рефер няма да има думата при спорни ситуации, а всичко ще се решава от "катафалката" на ВАР. Искам да попитам нещо Съдийската комисия - по каква логика Давидов е главен ВАР съдия, а международният рефер Георги Гинчев е асистент ВАР?! Как така международният ще е помощник на другия? Не го разбирам. Опасявам се. Призовавам за честно съдийство! Не искам да подкрепят Славия, но нека не ни режат. Каквото има, това да бъде отсъждано", заяви шефът на "белите" пред Sportal.bg.

