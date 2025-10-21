Венци Стефанов: Ратко не е от връткалниците! Не е бил женен за Локомотив (Сф)

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи кратък коментар относно изказването на боса на Локомотив (София) Веселин Стоянов, който определи като предателство преминаването на Ратко Достанич при "белите".

Босът на Локо (Сф) подкрепя Генчев и каза за Достанич: Предателство!

"Той да не е бил женен за Локомотив (София), та чак да е предател?! Аз съм бил женен, развеждал съм се. Какви са тези драми. Ратко не за първи път е в Славия. Мога да ви кажа, че той не е от връткалниците", каза началникът на най-стария столичен клуб.