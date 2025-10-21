Популярни
  Венци Стефанов: Ратко не е от връткалниците! Не е бил женен за Локомотив (Сф)

Венци Стефанов: Ратко не е от връткалниците! Не е бил женен за Локомотив (Сф)

  21 окт 2025
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов направи кратък коментар относно изказването на боса на Локомотив (София) Веселин Стоянов, който определи като предателство преминаването на Ратко Достанич при "белите".

"Той да не е бил женен за Локомотив (София), та чак да е предател?! Аз съм бил женен, развеждал съм се. Какви са тези драми. Ратко не за първи път е в Славия. Мога да ви кажа, че той не е от връткалниците", каза началникът на най-стария столичен клуб.

