Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шарл Леклер каза защо Ферари е толкова специален отбор

Шарл Леклер каза защо Ферари е толкова специален отбор

  • 24 окт 2025 | 14:00
  • 640
  • 0

Пилотът на Ферари Шарл Леклер смята, че един от специални аспекти на това да си пилот на Скудерията е вниманието, което тимът на Черните кончета получава от медиите в Италия и своите фенове при всеки успех или провал.

Шарл Леклер гласува пълно доверие на Ферари
Шарл Леклер гласува пълно доверие на Ферари

Изказването на монегаска идва на фона на появилите се в последните седмици усилени слухове, че Фредерик Васьор ще загуби мястото си начело на отбора заради разочароващия сезон 2025. Тези слухове бяха коментирани дори и от големия шеф на Ферари Джон Елкан, който изрази своята пълна подкрепа за Васьор.

Васьор: Изявлението на Елкан има външен адресат
Васьор: Изявлението на Елкан има външен адресат

„Каквото-такова. Аз съм с отбора от 2019 насам и знам, че тези слухове винаги се преувеличават. Дали е нещо, което ми харесва? Не, разбира се, че не. Не мисля, че на някого в отбора това му харесва. Но каквото-такова.

„Смятам, че случаят с Ферари е много специален, защото, когато ние направим нещо хубаво, то се превръща в нещо грандиозно. Но обратното също важи, което прави по-трудно да се справяш с тези възходи и падения, когато си пилот на Ферари.

„Но също така го прави и специално, а ние трябва да направи така, че тези неща да не ни засягат. Не мисля, че това се случи, защото имахме страхотен уикенд в Остин, като се има предвид всичко, което се случва около отбора. Като отбор ние си свършихме добре работата и трябва да продължаваме в същия дух“, каза Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Чеко Перес и Кадилак започват тестовете с колата на Ферари другия месец

Чеко Перес и Кадилак започват тестовете с колата на Ферари другия месец

  • 24 окт 2025 | 09:54
  • 767
  • 1
Астън Мартин се размина с наказание за нарушение на финансовите правила

Астън Мартин се размина с наказание за нарушение на финансовите правила

  • 24 окт 2025 | 09:43
  • 516
  • 0
Лиам Лоусън смята, че е направил достатъчно, за да запази мястото си в Рейсинг Булс

Лиам Лоусън смята, че е направил достатъчно, за да запази мястото си в Рейсинг Булс

  • 24 окт 2025 | 09:30
  • 960
  • 0
Карлос Сайнц: Наказанието ми показва пробойна в правилника

Карлос Сайнц: Наказанието ми показва пробойна в правилника

  • 24 окт 2025 | 09:11
  • 906
  • 0
Верстапен: Не е вярно, че съм губил интерес към Формула 1

Верстапен: Не е вярно, че съм губил интерес към Формула 1

  • 24 окт 2025 | 08:25
  • 678
  • 0
Ландо Норис: Беше забавно, защото дори не използвам тиксото

Ландо Норис: Беше забавно, защото дори не използвам тиксото

  • 24 окт 2025 | 08:12
  • 1431
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 5793
  • 13
11-те на Монтана и Арда

11-те на Монтана и Арда

  • 24 окт 2025 | 13:49
  • 471
  • 0
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

  • 24 окт 2025 | 07:00
  • 5027
  • 7
Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

  • 24 окт 2025 | 06:30
  • 5582
  • 10
ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 8709
  • 33
Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 24 окт 2025 | 06:00
  • 10713
  • 3