Шарл Леклер каза защо Ферари е толкова специален отбор

Пилотът на Ферари Шарл Леклер смята, че един от специални аспекти на това да си пилот на Скудерията е вниманието, което тимът на Черните кончета получава от медиите в Италия и своите фенове при всеки успех или провал.

Шарл Леклер гласува пълно доверие на Ферари

Изказването на монегаска идва на фона на появилите се в последните седмици усилени слухове, че Фредерик Васьор ще загуби мястото си начело на отбора заради разочароващия сезон 2025. Тези слухове бяха коментирани дори и от големия шеф на Ферари Джон Елкан, който изрази своята пълна подкрепа за Васьор.

Васьор: Изявлението на Елкан има външен адресат

„Каквото-такова. Аз съм с отбора от 2019 насам и знам, че тези слухове винаги се преувеличават. Дали е нещо, което ми харесва? Не, разбира се, че не. Не мисля, че на някого в отбора това му харесва. Но каквото-такова.



„Смятам, че случаят с Ферари е много специален, защото, когато ние направим нещо хубаво, то се превръща в нещо грандиозно. Но обратното също важи, което прави по-трудно да се справяш с тези възходи и падения, когато си пилот на Ферари.



„Но също така го прави и специално, а ние трябва да направи така, че тези неща да не ни засягат. Не мисля, че това се случи, защото имахме страхотен уикенд в Остин, като се има предвид всичко, което се случва около отбора. Като отбор ние си свършихме добре работата и трябва да продължаваме в същия дух“, каза Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages