  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Шарл Леклер гласува пълно доверие на Ферари

Шарл Леклер гласува пълно доверие на Ферари

  • 23 окт 2025 | 16:30
Шарл Леклер гласива пълно доверие на отбора на Ферари за бъдещи успехи, въпреки незадоволителното представяне на Черните кончета през 2025 година.

Скудерията е единственият тим в челото на класирането, който няма победа от началото на сезон 2025 и може да се похвали само с шест подиума, всички те дело на Леклер. Въпреки това екипът от Маранело е в борбата за второто място в конструкторския шампионат, в която изостава със седем точки от Мерцедес и води с три пред Ред Бул.

Хамилтън се цели във второто място при конструкторите
Хамилтън се цели във второто място при конструкторите

Пред медиите монегаскът заяви, че е напълно уверен, че ще може да спечели световна титла с Ферари и обясни защо. Той също така коментира и колко важен ще е сезон 2026, когато във Формула 1 ще бъдат въведени изцяло новите технически правила за двигателите и шаситата.

Люис Хамилтън се е запътил към най-слабия си сезон във Формула 1
Люис Хамилтън се е запътил към най-слабия си сезон във Формула 1

„Защото познавам хората и знам колко здраво работим, за да подобрим нашите процеси и начина ни на работа. Има много нови хора, които идват в отбора с различно мислене и различна методика на работа, което ме прави оптимист за бъдещето.

„Очевидно догодина ще бъде много важен повратен момент, но аз съм оптимист, защото познавам отбор, познавам хората и знам, че ние работим в правилната посока. Въпреки че част от съперниците ни въведоха подобрения в последно време и изглежда, че ние загубихме скорост спрямо тях, но това е очаквано предвид факта, че ние нямаме подобрение, докато други имат. Но това е избор и се надявам той да се отплати в началото на следващата година“, коментира Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
