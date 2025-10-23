Шарл Леклер гласува пълно доверие на Ферари

Шарл Леклер гласива пълно доверие на отбора на Ферари за бъдещи успехи, въпреки незадоволителното представяне на Черните кончета през 2025 година.

Скудерията е единственият тим в челото на класирането, който няма победа от началото на сезон 2025 и може да се похвали само с шест подиума, всички те дело на Леклер. Въпреки това екипът от Маранело е в борбата за второто място в конструкторския шампионат, в която изостава със седем точки от Мерцедес и води с три пред Ред Бул.

Пред медиите монегаскът заяви, че е напълно уверен, че ще може да спечели световна титла с Ферари и обясни защо. Той също така коментира и колко важен ще е сезон 2026, когато във Формула 1 ще бъдат въведени изцяло новите технически правила за двигателите и шаситата.

„Защото познавам хората и знам колко здраво работим, за да подобрим нашите процеси и начина ни на работа. Има много нови хора, които идват в отбора с различно мислене и различна методика на работа, което ме прави оптимист за бъдещето.



„Очевидно догодина ще бъде много важен повратен момент, но аз съм оптимист, защото познавам отбор, познавам хората и знам, че ние работим в правилната посока. Въпреки че част от съперниците ни въведоха подобрения в последно време и изглежда, че ние загубихме скорост спрямо тях, но това е очаквано предвид факта, че ние нямаме подобрение, докато други имат. Но това е избор и се надявам той да се отплати в началото на следващата година“, коментира Леклер.

