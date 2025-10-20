Популярни
Васьор: Изявлението на Елкан има външен адресат

  • 20 окт 2025 | 16:11
  • 266
  • 0

Специалното изявление на президента на Ферари Джон Елкан, с което шефът на тима на Ферари Фредерик Васьор официално получи най-височайшата подкрепа в компанията, се оказа интересен елемент от медийния поток преди Гран При на САЩ.

Елка обясни, че Ферари има “пълно доверие” на французина, както и в “работата, която върши той”, като в състезанието двамата пилоти на тима Шарл Леклер и Люис Хамилтън завършиха трети и четвърти. Това изявление на Елкан дойде след месеци спекулации за това дали Кристиан Хорнър няма да смени Васьор в Маранело, въпреки че французинът подписа нов договор с тима през юли.

“За всеки е добре да получи такова съобщение - коментира изявлението на Елкан Васьор. - Но ние поддържаме постоянен контакт и аз вече бях получил това съобщение, така че официалната версия беше предназначена за трета страна и външен адресат.

“Това изявление е важно, защото то спира дискусията и можем да се фокусираме върху работата ни, а не да се занимаваме със слухове и други подобни.”

Предполага се, че става въпрос за самия Хорнър или пък тези, които до последно са били убедени, че ще могат да лансират Хорнър в друг отбор във Формула 1, след като той беше освободен от Ред Бул през юли, броени дни след Гран При на Великобритания.

Снимки: Gettyimages

