Лиам Лоусън смята, че е направил достатъчно, за да запази мястото си в Рейсинг Булс

Лиам Лоусън заяви пред медиите преди началото на уикенда за Гран При на Мексико Сити, че според него е направил достатъчно, за да запази мястото си в отбора на Рейсинг Булс и за сезон 2026 във Формула 1.

Новозеландецът започна годината в състава на Ред Бул, но след двата катастрофални уикенда в Австрия и Китай той беше върнат във втория тим на Биковете за сметка на Юки Цунода. След връщането си в Рейсинг Булс Лоусън имаше няколко колебливи уикенда, но постепенно влезе в ритъм и започна да напомня за пилота, когото гледахме през последните две години. В Азербайджан той записа своя най-добър резултат във Формула 1, финиширайки пети, след като ден по-рано се класира трети в квалификацията в Баку.

От Ред Бул вече заявиха, че ще решат кои ще са пилотите на техните два отбора през сезон 2026 след предстоящия уикенд в Мексико, а според Лоусън той е показал достатъчно, за да получи още един шанс. Очакванията са неговият настоящ съотборник Исак Хаджар да бъде промотиран в Ред Бул, а едното място в Рейсинг Булс да бъде заето от Арвид Линдблад, който в момента кара във Формула 2.

Пилотите на Ред Бул и Рейсинг Булс стават ясни след Мексико

„Възможността да гледаш назад винаги е хубаво нещо. Винаги можеш да гледаш назад и да виждаш какво си можел да направиш по-добре. Винаги се учиш от нещата. Не сме перфектни, аз определено не съм. Със сигурност има неща през сезона, към които гледам и се уча, това е основното.



„Докато продължавам да гледам назад към тези грешки и нещата, които съм научил от тях, нещата ще са добре. От тази гледна точка аз смятам, че съм всичко, което мога и ще продължа да го правя.



„Аз просто ще карам възможно най-бързо всеки път, в който съм в колата и няма да правя много промени. Нашата програма се базира на резултатите. Винаги те са били определящи откакто аз съм част от нея. Философията винаги е била „представяш се добре и те промотират“. Не мога да го кажа по-просто“, обясни Лоусън.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages