Пилотите на Ред Бул и Рейсинг Булс стават ясни след Мексико

  • 16 окт 2025 | 17:40
  • 191
  • 0

Пилотите на Ред Бул и Рейсинг Булс ще бъдат обявени след Гран При на Мексико Сити. Това заяви съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко, така Лиам Лоусън и Юки Цунода имат още два състезателни уикенда, за да защитят местата си.

„Решението ни ще е факт след Мексико. Ние отделихме повече внимание на Юки и това дава определени успехи, но той знае, че трябва да постига по-добри резултати“, допълни доктор Марко.

Доктор Марко: Алекс Дън не е вариант за нас!
Доктор Марко: Алекс Дън не е вариант за нас!

Той отново похвали Исак Хаджар и отново заяви, че в момента Ред Бул има договори с двама пилоти: Макс Верстапен и Хаджар.

Култард предупреди Макларън: Пилотите са егоистични копелета!
Култард предупреди Макларън: Пилотите са егоистични копелета!
Снимки: Gettyimages

