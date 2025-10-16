Пилотите на Ред Бул и Рейсинг Булс стават ясни след Мексико

Пилотите на Ред Бул и Рейсинг Булс ще бъдат обявени след Гран При на Мексико Сити. Това заяви съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко, така Лиам Лоусън и Юки Цунода имат още два състезателни уикенда, за да защитят местата си.

„Решението ни ще е факт след Мексико. Ние отделихме повече внимание на Юки и това дава определени успехи, но той знае, че трябва да постига по-добри резултати“, допълни доктор Марко.

Stop scrolling for a sec, and enjoy perhaps the most scenic, beautiful lap we've ever seen in F1 😍🌅#F1 #USGP @Charles_Leclerc pic.twitter.com/2n9m0lJHGo — Formula 1 (@F1) October 16, 2025

Доктор Марко: Алекс Дън не е вариант за нас!

Той отново похвали Исак Хаджар и отново заяви, че в момента Ред Бул има договори с двама пилоти: Макс Верстапен и Хаджар.

Култард предупреди Макларън: Пилотите са егоистични копелета!

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages