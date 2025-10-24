Популярни
Валентин Пейчев: С победи ще излезем от трудната ситуация

  • 24 окт 2025 | 08:44
  • 233
  • 0

Утре, Рилци (Добрич) играе с втория отбор на Спартак във Варна. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„В тежка ситуация сме. Трябва да печелим, за да я преодолеем. Излизаме срещу съперник, който залага на млади футболисти с амбиции. Ясно е, че трябва да се раздадем на макс. Освен това е необходимо да сме пределно концентрирани 90 минути. Ако се представим според възможностите си, можем да се надяваме на положителен резултат“, коментира пред Sportal.bg Валентин Пейчев, треньор на добричлии.

