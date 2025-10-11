Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рилци (Добрич)
  3. Черноморец (Балчик) отново е на върха

Черноморец (Балчик) отново е на върха

  • 11 окт 2025 | 20:01
  • 89
  • 0
Черноморец (Балчик) отново е на върха

В дъжд и на тежък терен, Черноморец (Балчик) надви у дома Рилци (Добрич) с 2:1 и се завърна на първото място в класирането. Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига. Стана нервен двубой, с малко голови възможности. Домакините владееха инициативата, а съперникът им действаше по-агресивно. Иван Томов центриране от корнер и Йордан Радев вкара с глава топката в мрежата на добричкия тим в 25-ата минута. В 75-ата пък Николай Трифонов се възползва от асистенция на Стефан Митев и отблизо покачи на 2:0. Към края, Мартин Кирилов реализира почетното попадение за Рилци, като прехвърли ефектно вратаря на противника.  

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

  • 11 окт 2025 | 15:36
  • 2795
  • 3
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 37140
  • 18
ЦСКА победи Септември и при юношите до 15 години

ЦСКА победи Септември и при юношите до 15 години

  • 11 окт 2025 | 13:56
  • 1403
  • 0
Закрита учебна игра за Локомотив (Пд)

Закрита учебна игра за Локомотив (Пд)

  • 11 окт 2025 | 13:39
  • 589
  • 0
Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

  • 11 окт 2025 | 13:05
  • 8067
  • 2
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 51358
  • 105
Виж всички

Водещи Новини

Славия обяви официално наследника на Заги

Славия обяви официално наследника на Заги

  • 11 окт 2025 | 18:51
  • 5920
  • 9
Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

  • 11 окт 2025 | 17:07
  • 17416
  • 21
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 37140
  • 18
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 51358
  • 105
Играят се два двубоя от световните квалификации, Холанд пропусна два пъти една и съща дузпа, но вкара от игра

Играят се два двубоя от световните квалификации, Холанд пропусна два пъти една и съща дузпа, но вкара от игра

  • 11 окт 2025 | 18:59
  • 11016
  • 1
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 39274
  • 96