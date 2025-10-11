Черноморец (Балчик) отново е на върха

В дъжд и на тежък терен, Черноморец (Балчик) надви у дома Рилци (Добрич) с 2:1 и се завърна на първото място в класирането. Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига. Стана нервен двубой, с малко голови възможности. Домакините владееха инициативата, а съперникът им действаше по-агресивно. Иван Томов центриране от корнер и Йордан Радев вкара с глава топката в мрежата на добричкия тим в 25-ата минута. В 75-ата пък Николай Трифонов се възползва от асистенция на Стефан Митев и отблизо покачи на 2:0. Към края, Мартин Кирилов реализира почетното попадение за Рилци, като прехвърли ефектно вратаря на противника.