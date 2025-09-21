Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бенковски
  3. Десет от Бенковски изковаха категоричен успех

Десет от Бенковски изковаха категоричен успех

  • 21 сеп 2025 | 01:23
  • 247
  • 0
Десет от Бенковски изковаха категоричен успех

В Исперих, местния Бенковски победи Рилци (Добрич) с 3:0. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините изиграха 54 минути с намален състав. В 36-ата минута, капитана им Калин Георгиев извърши нарушение и съдията го отстрани с червен картон. С намален състав, селекцията на Николай Кънчев изкова успеха в заключителния половин час на двубоя. Светослав Николов заби топката в горния ляв ъгъл с бомбен шут от границата на наказателното поле в 59-ата минута. Десетина по-късно, влезлия като резерва Марин Петков удвои отблизо. Янчо Андреев пък се разписа в 79-ата минута. Гостите опитаха, атакуваха, но не стигнаха до завършващ удар.

