Ландо Норис: Беше забавно, защото дори не използвам тиксото

  • 24 окт 2025 | 08:12
  • 556
  • 0

Ландо Норис коментира така нашумелия инцидент с механика на Ред Бул, който се опита да премахне неговия маркер за позициониране на стартовата решетка непосредствено преди старта на Гран При на САЩ миналата седмица.

Въпросният маркер представлява тиксо, което механиците на Макларън поставят непосредствено до стартовата позиция на британеца, за да може той да има допълнителен ориентир за позиционирането си на стартовата решетка в края на загряващата обиколка. В Остин преди седмица един от механиците на Ред Бул се върна на стартовата решетка, нарушавайки инструкцията на маршалите, за да премахне въпросното тиксо, за което отборът на Ред Бул беше глобен солено.

Разбира се, Норис беше помолен да коментира случая преди началото на уикенда за Гран При на Мексико Сити. Пред медиите британецът обясни, че цялата случка му е станала много смешна, най-вече поради факта, че в 95% от времето той дори не използва въпросния ориентир. Пилотът на Макларън също така заяви, че това не е бил първият случай, в който от Ред Бул се опитват да махнат неговия маркер.

„Браво на тях, защото могат да го направят. Аз не използвам тиксото, така че беше още по-забавно, защото то не ми трябва. Поставяме го за всеки случай. Това го направи още по-забавно, защото те получиха наказание, а аз дори не го използвам.

„Те се опитаха да го махнат и не успяха, защото ние го направихме специално, за да не могат да го махнат. Така че беше забавно. Малко странични задачи, с които отборите да се веселят. Този път ние бяхме тези, които се смяхме.

„Те вече се бяха опитали да го махнат, мисля на „Монца“ и на още няколко места. Беше забавно да видим как се опитват да го махнат, но нещата да не се развият по план. Ще продължим да го поставяме. Понякога дори не го използвам, защото е твърде далеч. Понякога го ползвам, но в 95% от състезанията използвам жълтите линии на стартовата решетка“, обясни Норис.

Снимки: Gettyimages

